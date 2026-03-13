«Σκοτείνιασε ο κόσμος μας» - Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του 18χρονου που έπεσε από μπαλκόνι

Τι να πεις για να απαλύνεις τον πόνο του γονιού; Με ποιες λέξεις να περιγράψεις την απώλεια ενός 18χρονου; Ενός νέου παιδιού, που από την εφηβεία έχει ανοίξει τα φτερά του και πετά, διακρίνεται, ένα παιδί που έχει βάλει τις βάσεις για το αύριο και περιμένει τη δοκιμασία των πανελληνίων για να πάει πιο πέρα στο μέλλον; Έναν πρωταθλητή που έχει «ψηθεί» στους αγώνες, που γνωρίζει καλά πως στη ζωή υπάρχουν και οι νίκες και οι ήττες, αλλά ξέρει ότι με αγώνα τα καταφέρνεις;

Πώς συνέβη η τραγωδία

Ο Ασημάκης Διονυσόπουλος, γιος του γνωστού κομμωτή του Πύργου Γιάννη Διονυσόπουλου και της Ιωάννας Κονδύλη, «έφυγε» από τη ζωή το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Μαρτίου, μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο 18χρονος εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος στο ακάλυπτο της πολυκατοικίας που διέμενε, πίσω από την οικογενειακή επιχείρηση και κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο του Πύργου.

Σε ανάρτησή του ο πατέρας Γιάννης Διονυσόπουλος αναφέρει τα εξής:

Σήμερα ο κόσμος μας σκοτείνιασε.

Σήμερα χάσαμε το παιδί μας Ασημάκης Διονυσόπουλος

Ένα παιδί μόλις 18 χρονών, γεμάτο όνειρα, δύναμη και ζωή.

Ένα παλικάρι που δεν φοβόταν τους αγώνες – ούτε στο γήπεδο, ούτε στη ζωή.

Πρωταθλητής Ελλάδος στο beach volley, μα πάνω απ’ όλα πρωταθλητής καρδιάς.

Ένας μαχητής που πάλευε για τα όνειρά του, ένας μαθητής της Γ’ Λυκείου που ετοιμαζόταν να ανοίξει τα φτερά του μέσα από τις Πανελλήνιες και τη ζωή που τον περίμενε.

Όμως η ζωή στάθηκε άδικη.

Και μας τον πήρε νωρίς.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το χαμόγελό του, τη δύναμή του, το πάθος του για τον αθλητισμό και τη ζωή.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το παιδί που μας έκανε περήφανους κάθε μέρα.

Η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ.

Αλλά η αγάπη του, οι στιγμές μας και το παράδειγμα που άφησε πίσω του θα ζουν για πάντα μέσα μας.

Καλό ταξίδι, παιδί μας.

Θα είσαι για πάντα ο πρωταθλητής της καρδιάς μας.