Λέκκας για Κυψέλη: «Δεν τίθεται θέμα στατικότητας, αλλά χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση»

Την επιστημονική του άποψη εξέθεσε σήμερα στην ΕΡΤ ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του ΕΚΠΑ Ευθύμιος Λέκκας όσον αφορά στις ρωγμές που έχουν εμφανίσει δεκάδες σπίτια στην Κυψέλη λόγω της διάνοιξης του μετρό και που έχουν προκαλέσει πανικό στους κατοίκους για τυχόν προβλήματα στατικότητας των σπιτιών τους.

Ο καθηγητής είπε πως πράγματι οι ρωγμές οφείλονται στις εργασίες του μετρό, καθώς «είναι συσσωρευμένα φαινόμενα που εμφανίζονται κατά μήκος της γραμμής του μετρό που διανοίγεται» και θύμισε πως λίγο καιρό πριν είχαν ξαναδημιουργηθεί προβλήματα από τη διάνοιξη της γραμμής όταν υλικά (λάσπες κ.ά) από τις εργασίες επένδυσης των στοών αναδύθηκαν στην επιφάνεια και πλημμύρισαν τους δρόμους της Κυψέλης.

Προβλήματα που δεν είχαν επισημανθεί στις μελέτες

Ο ίδιος τόνισε πως από γεωλογικής πλευράς υπάρχουν ζητήματα στο έργο του μετρό «που φαίνεται ότι δεν είχαν επισημανθεί στις αρχικές μελέτες και γι' αυτό έχουμε αυτά τα προβλήματα», εξηγώντας πως στην περιοχή, η οποία διατρέχεται και από παλιά ποτάμια, κυριαρχεί ο σχιστόλιθος, ένας γεωλογικός σχηματισμός που έχει υποστεί αλλοιώσεις και είναι εν γένει ευάλωτος, καθώς δεν έχει τα χαρακτηριστικά αντοχής του βραχώδους εδάφους.

Παρόλ' αυτά, ο καθηγητής σημείωσε πως μέχρι στιγμής οι ζημιές που έχουν παρατηρηθεί δεν απειλούν τη στατικότητα των κατασκευών, αφού πρόκειται κυρίως για αποκολλήσεις στους αρμούς μεταξύ των κτιρίων και τριχοειδείς ρωγμές «που δεν θέτουν σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια των κτιρίων».

Αναγκαία η παρακολούθηση

Ταυτόχρονα, βέβαια, υπογράμμισε πως το ζήτημα «θέλει προσοχή» και απαιτεί «να έχουμε παρακολούθηση όλων αυτών των φαινομένων με σύγχρονα όργανα, με σύγχρονα εργαλεία, έτσι ώστε να βλέπουμε την εξέλιξη του φαινομένου», όπως και ειδικές μετρήσεις από ειδικευμένους επιστήμονες.

Ο Ευθύμης Λέκκας κατέληξε πως το ζήτημα τελικά στην Κυψέλη «δεν είναι ένα πράγμα που μας ανησυχεί», ενώ τόνισε και τη μεγάλη εμπειρία που υπάρχει στη χώρα, αλλά και διεθνώς, από διανοίξεις μετρό, αν και θύμισε πως όταν φτιαχνόταν αρχικά το μετρό, και στην περίπτωση του σταθμού της Δουκίσσης Πλακεντίας είχε υπάρξει ατύχημα, όπου υποχώρησε η επιφάνεια και παρέσυρε μέσα στη στοά φορτηγά...