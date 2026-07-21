Πρωτοβουλίες από τον δήμο Αθηναίων για τις βλάβες στα κτίρια της Κυψέλης

Πρωτοβουλίες ανακοίνωσε ότι θα λάβει ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να βοηθήσει τους κατοίκους της Κυψέλης που τα σπίτια τους έχουν εμφανίσει ζημιές από ρηγματώσεις εξαιτίας των εργασιών του μετρό στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας πραγματοποίησε νέα συνάντηση με αντιπροσωπεία κατοίκων της Κυψέλης, στο Δημαρχείο της Αθήνας, σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, προκειμένου να συζητήσουν την εξέλιξη της υπόθεσης.

Κατόπιν της συνάντησης ο δήμαρχος δεσμεύθηκε για την υλοποίηση των εξής τριών πρωτοβουλιών:

Ο Δήμος θα καλύψει το κόστος δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, ενός μεταλλειολόγου μηχανικού και ενός πολιτικού μηχανικού, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτιρίων.

Τίθεται άμεσα στη διάθεση των κατοίκων εξειδικευμένη υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης από το Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στην Κυψέλη (Χανίων 4).

Να συνεχιστεί ο διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Το θέμα πρόκειται να συζητηθεί εκ νέου στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών, στις 29 Ιουλίου, όπου θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου και της Ελληνικό Μετρό.