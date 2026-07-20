Αττική Οδός: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Πού θα διακοπεί η κυκλοφορία

Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν το βράδυ της Δευτέρας (20/7) στην Αττική Οδό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τίθενται σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω προγραμματισμένων εργασιών επιθεώρησης.

Πού θα διακοπεί η κυκλοφορία

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Αττικής Οδού, από τις 23:30 το βράδυ έως τις 06:00 το πρωί της Τρίτης, θα πραγματοποιηθούν εργασίες επιθεώρησης στη γέφυρα των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) Μεσογείων.

Για τον λόγο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρης και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο ύψος των Σ.Ε.Α. Μεσογείων, στην περιοχή του Δήμου Παιανίας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, θα παραμείνει κλειστή και η γέφυρα που συνδέει τους δύο Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών.

Πώς θα γίνεται η εκτροπή των οχημάτων

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται και στα δύο ρεύματα μέσω της ράμπας εξόδου των Σ.Ε.Α. Μεσογείων, με τους οδηγούς να επανεισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο από την αντίστοιχη ράμπα εισόδου.

Η εταιρεία αναφέρει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, ενώ στην περιοχή έχει τοποθετηθεί προσωρινή σήμανση για την ενημέρωση των οδηγών.

Παράλληλα, καλεί τους διερχόμενους να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή, να ακολουθούν τη σχετική σήμανση και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια των εργασιών.