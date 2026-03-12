O Oδυσσέας, οι «ρουκέτες» και οι συμπάθειες Μητσοτάκη και Άδωνι

Η χθεσινή «ρουκέτα» του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ήταν η δεύτερη τους τελευταίους τρεις μήνες. Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε πει κάτι παρόμοιο που και τότε είχε δημιουργήσει συζητήσεις. «Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, εκτός αν θέλει ο ίδιος να αναλάβει πρωτοβουλίες», ήταν τα λόγια του (iefimerida), που ερμηνεύτηκαν ως έμμεση προτροπή στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ανοίξει οικειοθελώς τις διαδικασίες διαδοχής του, πριν τις εκλογές.

Χθες ο κατά δήλωσή του «καλύτερος αντιπρόεδρος της Βουλής» το επανέλαβε, προβλέποντας ήττα από τα αποδυτήρια αν το ΠΑΣΟΚ κατέβει στον αγώνα με τον Ανδρουλάκη.

Ο Κωνσταντινόπουλος είναι απέναντι στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ από το 2023 τουλάχιστον. Όπως μου θύμιζαν οι καλά γνωρίζοντες, δεν μπορεί να χωνέψει ότι παραλίγο να χάσει τη βουλευτική έδρα που κατέχει από το 2009 από συνυποψήφιό του, τον οποίο αρνήθηκε να κόψει από το ψηφοδέλτιο ο κ. Ανδρουλάκης. Και από τότε το κρατάει «μανιάτικο».

Στη συνέχεια, έθεσε αυτομάτως με το κλείσιμο της κάλπης των ευρωεκλογών θέμα ηγεσίας το 2024, στήριξε τον Χάρη Δούκα, αλλά τον Ανδρουλάκη δεν τον έβγαλε από τη μέση. Έκτοτε κάνει περίπου λευκή απεργία, αφού δεν πατάει σε πολλές από τις συνεδριάσεις, σπάνια παίρνει μέρος σε σημαντικά κομματικά δρώμενα, δεν βγαίνει στα ΜΜΕ, εκτός από τις φορές που θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Τώρα βέβαια, τα πράγματα δεν θα είναι δύσκολα μόνο για το κόμμα, όπως εκτίμησε, αλλά και για τον ίδιο. Διότι, αν τελικά είναι υποψήφιος, (λογικά θα είναι εκτός αν συνεχίσει το ίδιο βιολί και μετά το συνέδριο, που όπως σας έχω προϊδεάσει ο Ανδρουλάκης δεν θα χαριστεί σε κανέναν, γιατί στις εκλογές σκορποχώρι δεν πας), η επανεκλογή θα ζορίσει λόγω υψηλού ανταγωνισμού στο πράσινο ψηφοδέλτιο.

Οπότε, όπως μου είπε χθες στο τηλέφωνο κομματικός παράγοντας με βιτριολική διάθεση, ίσως θα ήταν ευεργετικό για τον κ. Κωνσταντινόπουλο είτε να διαγραφεί είτε να αποκλειστεί από τις λίστες, «γιατί βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ δεν ξαναβγαίνει». Σε αυτή την περίπτωση, συμπλήρωσε, θα μπορούσε να πάρει μεταγραφή στη ΝΔ «που άλλωστε του τρέφουν μεγάλη συμπάθεια από τον Μητσοτάκη μέχρι τον Γεωργιάδη και να έχει ελπίδες παραμονής στη Βουλή».

Αν αυτά λέγονται μεταξύ συντρόφων, στους αντιπάλους τι εύχονται στο ΠΑΣΟΚ;