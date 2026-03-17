Τα «σήματα» που περιμένει το Μαξίμου πριν ανοίξει (εκ νέου) το ταμείο

Οι αρχικές εκτιμήσεις περί σύρραξής ολίγων εβδομάδων ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν έχουν πλέον δώσει τη θέση τους σε πιο ρεαλιστικές θεωρήσεις, που θέλουν τις πολεμικές επιχειρήσεις να διαρκούν έως και το Πάσχα.

Υπ' αυτό το πρίσμα, η κυρίαρχη συζήτηση στο Μέγαρο Μαξίμου δεν είναι άλλη από το εάν και πότε θα ενεργοποιηθεί το δεύτερο κύμα οικονομικών μέτρων στήριξης, που αναμένεται να έχει στο επίκεντρο του το κόστος της ενέργειας, αλλά και τη στήριξη των πλέον ευάλωτων και οικονομικά ασθενέστερων.

Πάντως, καλά πληροφορημένη πηγή μεταδίδει στον FLASH ότι αυτή τη φορά η κυβέρνηση δεν πρόκειται να…αυτενεργήσει, καθώς ενδεχόμενα νέα μέτρα στήριξης θα απαιτήσουν μία συλλογική απάντηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, το ζήτημα των επιπτώσεων του πολέμου στον Περσικό Κόλπο, αλλά και η ενδεδειγμένη ευρωπαική αντίδραση θα είναι ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» στη μεθαυριανή Σύνοδο Κορυφής των 27 Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.

Όπως το θέτει κορυφαίος Υπουργός, η Αθήνα, αλλά και οι περισσότερες ευρωπαικές πρωτεύουσες αναμένουν ένα σήμα από την Κομισιόν για χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων σε ό,τι αφορά στο όριο δαπανών, αλλά και ένα επόμενο, ώστε να μπορέσουν τα κράτη – μέλη να δρομολογήσουν μέτρα, όπως η επιδότηση των λογαριασμών του ρεύματος, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί.

Εξάλλου, μόλις χθες από την εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και ελάχιστα 24ώρα πριν από μία κρίσιμη Σύνοδο της ΕΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεμήνυσε ότι «η ΕΕ οφείλει να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο να διαρκέσει η κρίση ώστε να υπάρξουν τα κατάλληλα εργαλεία στήριξης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο», ενώ κυβερνητικές πηγές σημείωναν με νόημα πως έχει έλθει η ώρα η Ευρώπη να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Πότε όμως αναμένεται να ενεργοποιηθεί η δεύτερη παρτίδα των μέτρων στήριξης;

Στέλεχος του οικονομικού επιτελείου, που συμμετέχει ενεργά στην καθημερινή πλέον άσκηση της παρακολούθησης των τάσεων της αγοράς τονίζει ότι νέα μέτρα θα ετίθεντο σε ισχύ, εφόσον η τιμή του πετρελαίου ξεπεράσει αρκετά το ψυχολογικό και όχι μόνο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι για περισσότερες από 10 ημέρες. Όπως επισημαίνουν, εξάλλου κυβερνητικές πηγές, «προφανώς υπάρχει «οπλοστάσιο», γιατί είναι μια κρίση της οποίας δεν μπορούμε να προβλέψουμε την έκταση, τη διάρκεια και τις επιπτώσεις της στην οικονομία. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στο σημείο όπου χρειάζονται παραπάνω μέτρα. Ελπίζουμε να μη χρειαστεί».