Εγκαταλείπουν τα κατοικίδιά τους στο Ντουμπάι καθώς φεύγουν από τη χώρα - Εκκλήσεις φιλόζωων

Καθώς οι πύραυλοι από το Ιράν συνεχίζουν να στοχεύουν τις γειτονικές χώρες του Κόλπου, ορισμένοι ιδιοκτήτες κατοικίδιων εγκαταλείπουν τα ζώα τους στους δρόμους για να διαφύγουν, όπως σημειώνει η βρετανική Metro.



Έχει προκαλέσει αίσθηση η ανάρτηση της ομάδας Κ9 Friends του Ντουμπάι ότι έχουν δεχτεί πολλές ερωτήσεις σχετικά με την ευθανασία κατοικίδιων ζώων καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται και ότι έχει «κατακλυστεί» από αναφορές για εγκαταλελειμμένα ζώα.

Από την πλευρά της, μια υπηρεσία φιλοξενίας κατοικίδιων ζώων στο Ντουμπάι, η The Barking Lot, δήλωσε στην εφημερίδα Telegraph ότι προσπαθεί να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο ευέλικτη, αλλά τα καταφύγια είναι «γεμάτα».

Η ιδιοκτήτρια Aditi Gouri δήλωσε: «Οι εθελοντές στα κέντρα διάσωσης ζώων έχουν αναφέρει εκατοντάδες περισσότερα εγκαταλελειμμένα κατοικίδια από το συνηθισμένο, γεγονός που φέρνει τα καταφύγια σε κρίσιμο σημείο, με μερικά από αυτά να μην είναι πλέον σε θέση να φροντίσουν όλα τα ζώα».



Φωτογραφίες σκύλων δεμένων σε φανάρια και εγκαταλελειμμένων χωρίς τροφή ή νερό κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας εθελοντής στο The Barking Lot πρόσθεσε: «Μερικοί κτηνίατροι έχουν επιβεβαιώσει ότι οι ιδιοκτήτες έρχονται για να υποβάλλουν σε ευθανασία υγιή κατοικίδια, επειδή δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα έξοδα μετεγκατάστασης ή τα χαρτιά».

Σε ορισμένους κατοίκους των ΗΑΕ που προσπάθησαν να διαφύγουν μέσω του Ομάν τους είπαν ότι δεν μπορούσαν να περάσουν τα κατοικίδια τους τα σύνορα, με αποτέλεσμα πολλά σκυλιά και γάτες να εγκαταλειφθούν στην έρημο.



Η War Paws, μια φιλανθρωπική οργάνωση που υποστηρίζει τα ζώα σε περιόδους συγκρούσεων, δήλωσε ότι η εγκατάλειψη ζώων κατά τη διάρκεια συγκρούσεων δεν είναι ένα νέο ζήτημα.

Η διευθύνουσα σύμβουλος Louise Hastie δήλωσε: «Αυτό συμβαίνει και στο Ιράκ και στην Ουκρανία... μερικοί άνθρωποι απλά δεν βλέπουν τα κατοικίδια όπως τα βλέπουμε εμείς. Το να εγκαταλείπεις τα κατοικίδια στα σύνορα ή στους δρόμους, χωρίς καν να τα αφήνεις στον κτηνίατρο, είναι πραγματικά απαράδεκτο. Το Ντουμπάι είναι μια πλούσια χώρα».

Μια σημείωση που βρέθηκε μαζί με ένα κουτί με γατάκια και τη μαμά τους έγραφε: «Επιστρέφω στη χώρα μου λόγω της κατάστασης που επικρατεί εδώ.



Προσπάθησα να τηλεφωνήσω, αλλά κανείς δεν απάντησε, οπότε ήρθα στο σπίτι σας.



Λυπάμαι πολύ που στέκομαι μπροστά στην πόρτα σας».