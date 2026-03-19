Δεν είναι η πρώτη φορά που επαναπατρίζονται ζώα: Έλληνες γύρισαν από Σουδάν μαζί με τα 7 σκυλιά τους

Παγκόσμια εντύπωση και διθυραμβικά σχόλια έχει προκαλέσει η πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης να επαναπατρίσει δεκάδες Έλληνες πολίτες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μαζί με τα κατοικίδιά τους.

Ειδικότερα, η πτήση της Aegean, που οργανώθηκε από την κυβέρνηση και ξεκίνησε από το Άμπου Ντάμπι με προορισμό την Αθήνα, μετέφερε 101 ανθρώπους και 45 κατοικίδια ζωάκια.

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που λαμβάνεται μία τέτοια πρωτοβουλία από την ελληνική κυβέρνηση.

Τον Απρίλιο του 2023 ένα ζευγάρι Ελλήνων από την περιοχή του Χαρτούμ στο Σουδάν, διεσώθη μαζί με τα επτά σκυλιά τους με εντολή του Πρωθυπουργού, μετά από προσπάθειες της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

Αρνούνταν να φύγουν χωρίς τα αγαπημένα τους σκυλιά

Η κατάσταση πριν τρία χρόνια στην περιοχή του Σουδάν ήταν τόσο εκρηκτική που τόσο το σπίτι της οικογένειας των Ελλήνων στο Χαρτούμ όσο και το όχημά τους είχαν βομβαρδιστεί. Το ζευγάρι ήθελε να φύγει από τη χώρα αλλά αρνούνταν να το πράξουν αν δεν έπαιρναν μαζί τους και τα αγαπημένα τους επτά σκυλιά.

Μετά από συνεννόηση με την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς αλλά και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, οργανώθηκε ολόκληρη επιχείρηση επαναπατρισμού των δύο Ελλήνων και των κατοικιδίων τους, η οποία και στέφθηκε με επιτυχία.

Σε ανάρτησή της στο Instagram η σελίδα «Προστασία Ζώων» ανέφερε:

«Ένα ζευγάρι Ελλήνων από την περιοχή του Χαρτούμ, μόλις 1 χλμ από το Πεντάγωνο στην καρδιά των συγκρούσεων, διεσώθη μαζί με τα 7 σκυλιά τους με εντολή του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά από τιτάνιες προσπάθειες της Ειδικής Γραμματείας μας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς -που βρισκόμασταν σε συνεχή επικοινωνία με το Γραφείο του Πρωθυπουργού-, της ελληνικής αποστολής, των Ελλήνων κομάντος, του Επίτιμου Πρόξενου στο Σουδάν, του Έλληνα Πρέσβη της Αιγύπτου, του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, με τη συμβολή επίσης Σουδανού ιερέα της περιοχής.

Για την οικογένεια αυτή ενημερωθήκαμε την Παρασκευή 21/4 από την δημοσιογράφο κ. Λυδία Ψιλοβίκου. Η κατάσταση στο Σουδάν και ιδίως στο Χαρτούμ είναι τραγική. Τόσο το σπίτι της οικογένειας όσο και το όχημά τους είχαν βομβαρδιστεί. Η οικογένεια αρνούνταν κατηγορηματικά να εγκαταλείψει τα ζώα της και οι άνθρωποι ρίσκαραν ακόμη και την ίδια τους την ζωή. Μετά από μία δύσκολη επιχείρηση έχουμε αίσιο τέλος. Γιατί για κάποιους συνανθρώπους μας τα ζώα τους αποτελούν αναπόσπαστα μέλη της οικογένειάς τους ακόμη και τις πιο τραγικές στιγμές κι η Ελληνική Κυβέρνηση απέδειξε ότι τα ζώα αποτελούν μία από τις προτεραιότητές της».