«Ύμνοι» αμερικανικών ΜΜΕ στην Ελλάδα για τον επαναπατρισμό κατοικιδίων από τη Μέση Ανατολή

Διθυραμβικά είναι τα σχόλια των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης για την προσπάθεια της Ελλάδας να επαναπατρίσει κατοικίδια ζώα με τους ιδιοκτήτες τους από τη Μέση Ανατολή. Η πτήση επαναπατρισμού προσγειώθηκε εχθές, Τετάρτη 18/03 στο «Ελ. Βενιζέλος», μεταφέροντας Έλληνες πολίτες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μαζί με τα αγαπημένα τους κατοικίδια.

Ειδικότερα, δεκάδες σκύλοι και γάτες έφτασαν με τους ιδιοκτήτες τους σε ειδική πτήση εκκένωσης για Έλληνες με κατοικίδια που είχαν παγιδευτεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τι αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του apnews.com, συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο της Αθήνας, καθώς μικρά σκυλιά πηδούσαν από χαρά μόλις βγήκαν από τα ειδικά κλουβιά μεταφοράς τους. Η πτήση της Aegean, που οργανώθηκε από την κυβέρνηση και ξεκίνησε από το Άμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετέφερε 45 κατοικίδια και 101 ανθρώπους.

«Τα κατοικίδιά μας δεν είναι αποσκευές, είναι μέρος των οικογενειών μας», δήλωσε ο Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών, Νίκος Χρυσάκης. Δήλωσε ότι τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών συνεργάστηκαν εδώ και μέρες «ώστε να έχουμε αυτό το καλό αποτέλεσμα, ώστε τα ζώα και οι άνθρωποι να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους».

Flash.gr/Μιχάλης Λεγάκης

Σχετική ανάρτηση έκανε στο Instagram και το abcnews, τονίζοντας τη συγκίνηση που επικρατούσε ολόκληρο το απόγευμα της Τετάρτης στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Ειδικότερα, στην ανάρτηση αναφέρεται πως μικρά σκυλιά πηδούσαν από χαρά μόλις βγήκαν από τα ειδικά κλουβιά μεταφοράς τους.

Εκτενές ρεπορτάζ έκανε και η Washington Post, επισημαίνοντας την προσπάθεια που κατέβαλλε η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έκτακτη πτήση επαναπατρισμού.