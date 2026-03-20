Μητσοτάκης: Αυξήσεις έως 25% στην εστίαση με τη νέα συλλογική σύμβαση

Τη σημασία της υπογραφής της νέας Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας τα σημαντικά μισθολογικά οφέλη για τους εργαζόμενους.

Αυξήσεις μισθών έως 25%

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, η νέα σύμβαση πρακτικά οδηγεί σε αυξήσεις μισθών από 6% έως 25%, διαμορφώνοντας τον κατώτατο μισθό στον επισιτισμό από 930 έως 1.100 ευρώ, συν τα επιδόματα για εποχικές εργασίες και τουριστική εκπαίδευση.

Κάλυψη 400.000 εργαζομένων

Το μέτρο καλύπτει περίπου 400.000 εργαζόμενους, δηλαδή περίπου το 15% των μισθωτών της χώρας, ενισχύοντας ουσιαστικά την οικονομική κατάσταση των εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού.