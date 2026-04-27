Ιστορική επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους της Βρετανίας: Κάρολος και Καμίλα έφτασαν στις ΗΠΑ

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ της Βρετανίας και η βασίλισσα Καμίλα έφθασαν στις Ηνωμένες Πολιτείες για τετραήμερη επίσημη επίσκεψη, η οποία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο λόγω της συγκυρίας όσο και της ιστορικής της σημασίας.

Το βασιλικό ζεύγος προσγειώθηκε στη στρατιωτική βάση Άντριους περίπου στις 14:30 τοπική ώρα (21:30 ώρα Ελλάδας).

Η επίσκεψη σηματοδοτεί την 250ή επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη βρετανική κυριαρχία και αποτελεί την πρώτη επίσκεψη Βρετανού μονάρχη στη χώρα εδώ και περίπου δύο δεκαετίες (η τελευταία επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε το 2007 από την βασίλισσα Ελισάβετ Β΄).

Παράλληλα, θεωρείται η σημαντικότερη διεθνής παρουσία του βασιλιά Καρόλου από την άνοδό του στον θρόνο.

NOW: The U.S. National Anthem plays across the tarmac as King Charles III and Queen Camilla officially touch down at Joint Base Andrew.



This marks a monumental moment in diplomacy: the first state visit by a British monarch to the United States during the Trump presidency. pic.twitter.com/v9f7R6U36d — Fox News (@FoxNews) April 27, 2026

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ομιλία του βασιλιά στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Επιπλέον, έχει προγραμματιστεί επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο, ενώ το βασιλικό ζεύγος θα επισκεφθεί και τη Νέα Υόρκη και τη Βιρτζίνια.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, μετά απόένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

Το περιστατικό οδήγησε σε επανεξέταση των μέτρων προστασίας για την παρουσία του βασιλικού ζεύγους.

Μήνυμα για τις σχέσεις ΗΠΑ - Ηνωμένου Βασιλείου

Παρά τις εντάσεις που καταγράφονται στις διατλαντικές σχέσεις, η επίσκεψη έχει στόχο να αναδείξει τη διαχρονική «ειδική σχέση» μεταξύ των δύο χωρών.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ διαβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα θα εξελιχθεί κανονικά, εκφράζοντας παράλληλα ανακούφιση για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο πρόσφατο περιστατικό στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ