Για απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ κατηγορείται ο δράστης των πυροβολισμών στην Ουάσιγκτον

Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο του 31χρονου δασκάλου, Κόουλ Τόμας Άλεν, ο οποίος είναι ο δράστης των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο Washington Hilton, καθώς οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς άσκησαν κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Άλεν, ο οποίος έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο μετά την ένοπλη επίθεση του Σαββατόβραδου στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Του απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες για: απόπειρα δολοφονίας του προέδρου, διακρατική μεταφορά όπλων, οπλοχρησία κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος.

Ήταν βαριά οπλισμένος

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Άλεν ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον οπλισμένος με «πολλαπλά θανατηφόρα όπλα».

Όπως ανέφερε στο δικαστήριο η βοηθός εισαγγελέως Τζόσλιν Μπάλανταϊν, στην κατοχή του βρέθηκαν: μια καραμπίνα 12 gauge pump-action, ένα ημιαυτόματο πιστόλι διαμετρήματος .38, τρία μαχαίρια.

«Ο κ. Άλεν δεν έχει προηγούμενες συλλήψεις ή καταδίκες», δήλωσε η διορισμένη από το δικαστήριο συνήγορός του, Τεζίρα Άμπε. «Τελεί υπό το τεκμήριο αθωότητας».

Το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκιση του Άλεν μέχρι την Πέμπτη, όταν θα εξεταστεί εάν δικαιούται κάποια μορφή αποφυλάκισης ενόψει της δίκης.

Στη σύντομη αυτή συνεδρίαση ενώπιον του δικαστή Μάθιου Σάρμπο, ο κατηγορούμενος δεν ήταν υποχρεωμένος να καταθέσει απολογία.

Η προκαταρκτική ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Μαΐου.