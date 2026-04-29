Ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο ανταποκριτών πόζαρε οπλισμένος πριν εισβάλει στην εκδήλωση

Στη δημοσιότητα δόθηκε από τις αμερικανικές αρχές μια ανατριχιαστική φωτογραφία που φέρεται να τραβήχτηκε από τον κατηγορούμενο Cole Tomas Allen περίπου 30 λεπτά πριν επιχειρήσει να εισβάλει στο χώρο με όπλα και μαχαίρια.

Σύμφωνα με έγγραφα των εισαγγελέων, ο 31χρονος φέρεται να βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του όταν τράβηξε φωτογραφία στον καθρέφτη, εμφανιζόμενος να χαμογελά ενώ ήταν οπλισμένος με πυροβόλα όπλα, μαχαίρια και επιπλέον πυρομαχικά.

BREAKING: A photo of suspect Cole Allen in his hotel room prior to the assassination attempt at the WHCD.



Όπως αναφέρεται, η εικόνα αυτή κατατέθηκε στο πλαίσιο αίτησης για προφυλάκισή του.

Λίγο μετά τη λήψη της φωτογραφίας, ο κατηγορούμενος φέρεται να έστειλε προγραμματισμένα email με συνημμένο μήνυμα με τίτλο «Απολογία και Εξήγηση», περίπου στις 20:30 τοπική ώρα, αναφέρει η New York Post.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις αρχές, ο Άλεν κατευθύνθηκε προς σημείο ελέγχου ασφαλείας στο Washington Hilton, όπου πραγματοποιούνταν εκδήλωση, επιχειρώντας να εισβάλει κρατώντας καραμπίνα.

Weapons carried by Cole Tomas Allen/ U.S. Department of Justice/Handout via REUTERS

Ο 31χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ, ενώ έχει ήδη οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου.