Τι απέγιναν οι αστακοί και τα φιλέτα στο Δείπνο των Ανταποκριτών

Viral έγιναν οι ερωτήσεις χρηστών του διαδικτύου σχετικά με το πλούσιο δείπνο που προορίζονταν για τους καλεσμένους του δείπνου των ανταποκριτών που γίνεται κάθε χρόνο στην Ουάσιγκτον με βασικό ομιλητή τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Σύμφωνα, λοιπόν, με δημοσιεύματα σε αμερικανικές ιστοσελίδες, οι αστακοί και τα φιλέτα που δεν σερβιρίστηκαν ποτέ δεν πήγαν τελικά στα σκουπίδια. Το Hilton της Ουάσιγκτον, όπου λαμβάνει χώρα το ετήσιο γκαλά, δώρισε τα γεύματα σε καταφύγια για κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους.

Την πληροφορία μετέδωσε επίσης ο Weijia Jiang, ανταποκριτής του CBS και Πρόεδρος της Ένωσης των δημοσιογράφων, η οποία διοργανώνει το ετήσιο δείπνο των ανταποκριτών.

«Κατέψυξαν τα φιλέτα και τους αστακούς για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής», έγραψε ο Jiang σε ανάρτησή στο X τη Δευτέρα προσθέτοντας: «Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο προσωπικό που εργάστηκε όλη τη νύχτα υπό πολύ δύσκολες συνθήκες».

Εκπρόσωπος Τύπου του Hilton δήλωσε ότι «είναι συνήθης πρακτική για την αλυσίδα των ξενοδοχείων να δωρίζουν τα φαγητά που δεν καταναλώνονται σε εκδηλώσεις ώστε να στηρίξουν τοπικές οργανώσεις».

«Τα τρόφιμα από αυτό το Σαββατοκύριακο δωρίζονται στους τοπικούς κοινοτικούς μας εταίρους και τα υπόλοιπα προϊόντα κομποστοποιήθηκαν και θα σταλούν σε αγροκτήματα για γεωργική χρήση», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.

Χαμός στα social media για τα φιλέτα και τους αστακούς

Μετά την απόπειρα και τους πυροβολισμούς, έγινε χαμός στα κοινωνικά δίκτυα με τους χρήστες να αναρωτιούνται τι θα απογίνουν τα 2.600 πλούσια δείπνα που είχαν προετοιμαστεί για να σερβιριστούν στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την πολιτική ελίτ της χώρας.

Μάλιστα, ένας δημοσιογράφους του σκανδαλοθηρικού, TMZ, πήγε στο ξενοδοχείο τη Δευτέρα μετά τους πυροβολισμούς αναζητώντας τα αποφάγια, ενώ έφτασε μέχρι το σημείο να ψάχνει τους σκουπιδοτενεκέδες της περιοχής.

Το δείπνο, που στοιχίζει 350 δολάρια το άτομο, διακόπηκε το Σάββατο το βράδυ, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια του πιάτου με τη σαλάτα, ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στη σκηνή για την πρώτη του εμφάνιση στη συγκεκριμένη εκδήλωση ως Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο 31 ετών, Κόουλ Άλεν, ταξίδεψε από το σπίτι του στην Καλιφόρνια στην πρωτεύουσα της χώρας και μπήκε στο ξενοδοχείο Χίλτον με δύο όπλα και τρία μαχαίρια πριν επιχειρήσει να διαλύσει το πάρτι και να σκοτώσει τον Τραμπ.

Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβολήθηκε, αλλά σώθηκε χάρη στο προστατευτικό γιλέκο του, ενώ ο Άλεν συνελήφθη επί τόπου.