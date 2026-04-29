Washington Post: Νέα ανάλυση βίντεο «θολώνει» την εκδοχή για πυρά του Άλεν στους μυστικούς πράκτορες

Νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο αναφορικά με όσα συνέβησαν τη νύχτα της επίθεσης κατά του Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο των ανταποκριτών στην Ουάσιγκτον. Μέσα από ανάλυση οπτικού υλικού υψηλής ανάλυσης από κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου, καταγράφονται καρέ-καρέ τα δραματικά δευτερόλεπτα του περιστατικού, αλλά δεν δείχνουν σαφή ένδειξη ότι ο βασικός ύποπτος άνοιξε πυρ, παρά τους ισχυρισμούς των αρχών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Washington Post, ο 31χρονος Cole Tomas Allen εμφανίζεται να βγαίνει τρέχοντας από πόρτα κοντά σε σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, υψώνει ένα κυνηγετικό όπλο προς την κατεύθυνση αξιωματικού της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, ο οποίος αντιδρά άμεσα ανοίγοντας πυρ.



Το βίντεο καταγράφει συνολικά τέσσερις πυροβολισμούς από τον αστυνομικό, με τουλάχιστον τρεις εξ αυτών να κατευθύνονται προς την πλευρά όπου βρίσκονταν και άλλα μέλη του προσωπικού ασφαλείας, καθώς ο Άλεν κινούνταν ανάμεσά τους. Ωστόσο, δεν διακρίνεται καμία λάμψη από την κάννη του όπλου του υπόπτου, στοιχείο που θα επιβεβαίωνε ότι πυροβόλησε.

Exclusive: Surveillance footage shows the alleged gunman raising his shotgun in the direction of a Secret Service officer who then fired at him at least four times as he bolted through a security checkpoint outside the White House correspondents’ dinner. https://t.co/erXr96WkJ1 — The Washington Post (@washingtonpost) April 29, 2026





Παρά τα ευρήματα του βίντεο, τα επίσημα έγγραφα των αρχών αναφέρουν ότι ακούστηκε «ένας δυνατός πυροβολισμός» τη στιγμή που ο ύποπτος περνούσε από το σημείο ελέγχου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας αστυνομικός δέχθηκε πυρά στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του και ανταπέδωσε με πολλαπλούς πυροβολισμούς. Ο τραυματισμένος αξιωματικός έλαβε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Ο Κόουλ Άλεν, ο οποίος διένυσε περίπου 18 μέτρα στον χώρο πριν ακινητοποιηθεί, δεν τραυματίστηκε από τα πυρά, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές.



Η Μυστική Υπηρεσία δεν απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με την απουσία ορατής βολής από το όπλο του υπόπτου ή για το γεγονός ότι τα πυρά εκδηλώθηκαν σε μικρή απόσταση από άλλα στελέχη ασφαλείας. Σε ανακοίνωσή της περιορίστηκε να τονίσει ότι τα μέτρα προστασίας «δοκιμάστηκαν αυστηρά» και αποδείχθηκαν κρίσιμα για την αποτροπή σοβαρότερων συνεπειών, παραπέμποντας την υπόθεση στην εισαγγελία της Ουάσιγκτον, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει.