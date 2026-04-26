Αυτός είναι ο 31χρονος δάσκαλος που άνοιξε πυρ στη δεξίωση του Ντόναλντ Τραμπ

Ένας 31χρονος δάσκαλος από το Τόρανς της Καλιφόρνιας είναι ο δράστης των πυροβολισμών στο ξενοδοχείο όπου δειπνούσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου.

Ο δράστης, που ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Άλεν, «όρμησε» στους πράκτορες της προσωπικής Ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ μόλις λίγα μέτρα από την αίθουσα στην οποία δειπνούσε ο Αμερικανός πρόεδρος με την Μελάνια Τραμπ και χιλιάδες ακόμη καλεσμένους. Ο δράστης φέρεται να διέμενε στο ξενοδοχείο που φιλοξενούσε την εκδήλωση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το CBS News επικαλούμενο δύο πηγές. Οι αρχές έχουν ήδη ασφαλίσει δωμάτιο μέσα στο ξενοδοχείο που συνδέεται με τον ύποπτο και αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για να διαπιστωθεί τι περιείχε και αν σχετίζεται με την επίθεση.

Μάλιστα, ο 31χρονος είχε λάβει το βραβείο του καλύτερου δασκάλου του μήνα για την κομητεία του Λος Άντζελες τον Δεκέμβριο του 2024.

Cole Tomas Allen

Engineering Cal Tech 2013 - 2017

— KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) April 26, 2026

Ένα προφίλ στο LinkedIn με το όνομα του υπόπτου τον περιγράφει ως «πτυχιούχο μηχανολόγο και επιστήμονα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εμπειρικό ανεξάρτητο δημιουργό ηλεκτρονικών παιγνιδιών, εκ γενετής δάσκαλο».

Το 2017 έλαβε έναν προπτυχιακό τίτλο σπουδών (bachelor) στη μηχανολογία από το California Institute of Technology (Caltech) και το 2025 πτυχίο στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (California State University) στο Ντομίνγκες Χιλς, σύμφωνα με το προφίλ. Το Caltech αναφέρει σε δήλωση που εξέδωσε ότι ένα πρόσωπο με αυτό το όνομα αποφοίτησε το 2017.

Σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία, στο προφίλ φαίνεται ότι έχει εργασθεί τα αρκετά τελευταία χρόνια ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης για τη C2 Education και ως αυτοαπασχολούμενος δημιουργός ηλεκτρονικών παιγνιδιών. Είχε προηγουμένως εργασθεί ως μηχανολόγος για μια εταιρεία με την ονομασία IJK Controls στη Νότια Πασαντίνα και για ένα χρόνο πριν απ' αυτό ως μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Caltech.

Στο προφίλ περιλαμβάνεται επίσης άρθρο τοπικής εφημερίδας «για ένα διαγωνισμό ρομποτικής που κέρδισε η ομάδα μου» το 2016 στο Caltech.

Κάτω από τη ρουμπρίκα «Σκοποί που υποστηρίζω» στο προφίλ του, αναφέρει μόνο «Επιστήμη και Τεχνολογία».

Η Secret Service ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος ήταν οπλισμένος με καραμπίνα και συνελήφθη αφού άνοιξε πυρ εναντίον πράκτορα της Secret Service στο ξενοδοχείο Hilton της Ουάσινγκτον, έξω από την αίθουσα της εκδήλωσης στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς καθώς και υπουργοί της κυβέρνησης.

Είχε μαζί του καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια

Οι αρχές των συνέλαβαν, αφού εισήλθε στο ξενοδοχείο Washington Hilton και κινήθηκε προς την αίθουσα όπου βρίσκονταν περίπου 2.500 καλεσμένοι, ανάμεσά τους ο πρόεδρος και μέλη της κυβέρνησης.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στο βασικό σημείο ελέγχου ασφαλείας λίγο μετά τις 8:30 μ.μ., την ώρα που σερβιριζόταν το δείπνο. Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε και να κινήθηκε προς την αίθουσα, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό που φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσιγκτον, Τζέφρι Κάρολ, δήλωσε ότι ο άνδρας ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Τόνισε επίσης ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για μεμονωμένο δράστη και δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό.