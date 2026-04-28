CNN: Η «μεταμόρφωση» ενός gamer σε πιστολέρο κατά του Τραμπ - «Η καλύτερη στιγμή να αγοράσεις όπλο»

Συγκλονιστική είναι η εξέλιξη ενός 31χρονου νεαρού άνδρα από χαρισματικό gamer και «δάσκαλο της χρονιάς» στο Τόρανς, μια ήρεμη παραθαλάσσια πόλη κοντά στο Λος Άντζελες, στον άνθρωπο που πυροβολούσε λίγα μέτρα μακριά από τον Ντόναλντ Τραμπ σε εκδήλωση στην Ουάσιγκτον, με την κατηγορία που τον βαραίνει να είναι ότι σκόπευε να δολοφονήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, ο οποίος συνελήφθη μετά τους πυροβολισμούς του έξω από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, στο Hilton Washington, το βράδυ της Κυριακής (26/4), είχε δημοσιεύσει αναρτήσεις στα social media που συνέκριναν τον Τραμπ με τον Αδόλφο Χίτλερ, ενώ σε κάποιες παρακινούσε και άλλους επικριτές του Τραμπ να πάρουν τα όπλα.

Ο Κόουλ Άλεν / Φωτ.: Reuters

Από προτάσεις για βιντεοπαιχνίδια σε πολιτικά μανιφέστα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, το οποίο μελέτησε τις αναρτήσεις του 31χρονου πιστολέρο σε βάθος χρόνου, οι αναφορές του Άλεν μετατοπίστηκαν τα τελευταία χρόνια από αναρτήσεις για video games σε οργισμένα πολιτικά μηνύματα.

Μάλιστα, λίγο πριν την επίθεση στην Ουάσιγκτον, ο Άλεν φέρεται να έστειλε μήνυμα σε μέλη της οικογένειάς του, στο οποίο περιέγραφε σχέδιο στοχοποίησης αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, εκφράζοντας την οργή του για όσα έχουν κάνει.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την έρευνα, οι αμερικανικές Αρχές εκτιμούν ότι οι αναρτήσεις του 31χρονου, καθώς και πληροφορίες από διαφορετικές ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν, δείχνουν την εχθρότητα του Άλεν προς τον Τραμπ και την κυβέρνησή του.

πηγή: Χ

Ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε στο CNN ότι ο Άλεν χρησιμοποιούσε το όνομα χρήστη «CForce3000» στο X. Ο λογαριασμός έχει απενεργοποιηθεί, αλλά το CNN εξέτασε περισσότερες από 4.000 αναρτήσεις που έχουν αποθηκευτεί στο Wayback Machine.

Το CNN εξέτασε επίσης περισσότερες από 700 αρχειοθετημένες αναρτήσεις από τον -πλέον ανενεργό- λογαριασμό @coldforce.bsky.social στο κοινωνικό δίκτυο Bluesky. Ο λογαριασμός φαίνεται να ανήκει στον Άλεν, βάσει βιογραφικών στοιχείων που ταυτίζονται με τη ζωή του, καθώς και παρόμοιου ονόματος χρήστη και περιεχομένου. Στο μήνυμα προς την οικογένειά του, φέρεται να υπέγραψε με το ψευδώνυμο «coldForce».

Στο X, ο Άλεν φαινόταν να δημοσιεύει κυρίως για βιντεοπαιχνίδια το 2022, ενθαρρύνοντας χρήστες να επισκεφθούν το κανάλι του στο YouTube, το οποίο περιλάμβανε δεκάδες σύντομα βίντεο για το δημοφιλές παιχνίδι της Nintendo, Super Smash Bros., προτού ο λογαριασμός διαγραφεί.

Μέχρι το 2024, οι αρχειοθετημένες αναρτήσεις δείχνουν ότι αναδημοσίευε πολιτικό περιεχόμενο. Ο Άλεν αναδημοσίευσε συνεχώς αναρτήσεις που συνέκριναν τον Τραμπ με τον Χίτλερ, καθώς και μία ανάρτηση που υποστήριζε την ακύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων εκείνης της χρονιάς.

Bill Frischling/ CQ Roll Call/Handout via REUTERS

«Σκηνοθετημένη η απόπειρα κατά Τραμπ στην Πενσυλβάνια»

Μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Τραμπ στην Πενσυλβάνια τον Ιούλιο του 2024, ο Άλεν αναδημοσίευσε αβάσιμες εικασίες ότι η επίθεση θα μπορούσε να ήταν σκηνοθετημένη.

«Ο Τραμπ είναι εντελώς ικανός να έχει σκηνοθετήσει μια ψεύτικη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του για να εξαπατήσει το αμερικανικό κοινό», υποστήριζε ένας χρήστης σε ανάρτηση που ο Άλεν αναδημοσίευσε.

«Η καλύτερη στιγμή για να αγοράσεις όπλο»

Φαίνεται ακόμα να ξεκίνησε τις δημοσιεύσεις του στο Bluesky τον Φεβρουάριο του 2025, λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Ο λογαριασμός αυτός επέκρινε συχνά τις πολιτικές της αμερικανικής κυβέρνησης και εξέφραζε απογοήτευση για το ότι ισχυρότερα πρόσωπα δεν αναλάμβαναν δράση εναντίον του προέδρου.

«Όλοι ήδη ξέρουν ότι ο Τραμπ είναι ένα απαίσιο άτομο σε πολλαπλά επίπεδα και κανείς δεν έχει κάνει τίποτα», ανέφερε η ανάρτηση τον Απρίλιο του 2025.

Ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, ότι οι ερευνητές εξετάζουν πιθανή σύνδεση του Άλεν με αριστερές ομάδες, αν και δεν ρωτήθηκε συγκεκριμένα για τις αναρτήσεις.

Ορισμένες αναρτήσεις υποστήριζαν την κατοχή και αγορά όπλων. «Η καλύτερη στιγμή για να αγοράσεις όπλο ήταν πριν από λίγες μέρες… η δεύτερη καλύτερη είναι σήμερα», έγραψε τον Δεκέμβριο του 2025.

Τον περασμένο μήνα, ο λογαριασμός κατηγόρησε τον Τραμπ ως «προδότη» των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Βάζεις έναν προδότη ΠΙΣΩ στην εξουσία και παίρνεις προδοσία -δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι εκπλήσσονται που οι ΗΠΑ διαλύονται», ανέφερε ο Άλεν σε μια ανάρτησή του τον Μάρτιο.

Αυτά τα διαδικτυακά μηνύματα έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα που είχαν αποκομίσει κάποιοι μαθητές από τον «δάσκαλο» Κόουλ Άλεν. Ο Ντίλαν Γουακαγιάμα, ιδρυτής μιας εθελοντικής ομάδας, της οποίας μέλη είναι μαθητές που είχε διδάξει ο Άλεν, δήλωσε ότι όλοι έμειναν άναυδοι από τη σύλληψή του. «Όλοι είναι σοκαρισμένοι στο Τόρανς για αυτή την κατάσταση», τόνισε.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των βαλλιστικών

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Άλεν επικαλέστηκε το δικαίωμά του να παραμείνει σιωπηλός μετά τη σύλληψή του. Στο δικαστήριο παρέμεινε ανέκφραστος και απάντησε καθαρά στις ερωτήσεις του δικαστή.

Φωτ.: Reuters

Οι ερευνητές δηλώνουν ότι εξακολουθούν να συγκεντρώνουν λεπτομέρειες για το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα το βράδυ της επίθεσης, όταν ο Άλεν φέρεται να «έσπασε» τον πρώτο κλοιό ασφαλείας στο πολυτελές ξενοδοχείο, επιχειρώντας να εισβάλει στην αίθουσα που βρισκόταν ο Τραμπ και να τον δολοφονήσει. Αναμένονται επιπλέον κατηγορίες, δήλωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελέας Τζανίν Πίρο.

Ο Μπλανς ανέφερε ότι οι Αρχές δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει πόσοι πυροβολισμοί υπήρξαν ούτε αν κάποια σφαίρα του Άλεν χτύπησε το γιλέκο ενός πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας. Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα βαλλιστικών εξετάσεων που ίσως δώσουν σαφέστερες απαντήσεις.

Ο 31χρονος άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο την Πέμπτη (30/4) για ακρόαση σχετικά με την προφυλάκισή του.