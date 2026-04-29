Στο εδώλιο για απειλή κατά του Τραμπ ο πρώην διευθυντής του FBI: Τι σημαίνει το «86 47» που ανέβασε

Αντιμέτωπος με τη βαριά κατηγορία της απειλής κατά της «ζωής» και της «σωματικής ακεραιότητας» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ , βρίσκεται ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης χθες Τρίτη (28/4).

Ο 65χρονος Κόμι αντιμετωπίζει δυο κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν από ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Βόρεια Καρολίνα, μετά από μια αινιγματική φωτογραφία που ανάρτησε στο Instagram κατά τη διάρκεια των διακοπών του πέρσι. Η ανάρτηση αναδείχθηκε τώρα, πιθανώς σε ένα κλίμα ρεβανσισμού που διακατέχει τη διακυβέρνηση Τραμπ, στον απόηχο και της ένοπλης επίθεσης εναντίον του Αμερικανού προέδρου στην Ουάσιγκτον την περασμένη Κυριακή (26/4).

Η επίμαχη φωτογραφία απεικόνιζε κοχύλια στην παραλία, τα οποία σχημάτιζαν τους αριθμούς «86 47». Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, ο αριθμός «86» χρησιμοποιείται στην αμερικανική αργκό ως συντομογραφία για το «ξεφορτώνομαι κάτι», συχνά υποδεικνύοντας την ακύρωση μιας παραγγελίας σε εστιατόριο ή την εκδίωξη κάποιου από έναν χώρο. Το «47» εκλαμβάνεται ως έμμεση αναφορά στον Τραμπ επειδή είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι. Φωτό: Reuters

Το κατηγορητήριο, που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, αναφέρει ότι ένα λογικό άτομο «θα το ερμήνευε ως σοβαρή έκφραση πρόθεσης να προκληθεί βλάβη στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Τζέιμς Κόμι διέγραψε την ανάρτηση και ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας πως δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι οι αριθμοί αυτοί παρέπεμπαν σε βία. «Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό, αλλά είμαι αντίθετος σε κάθε μορφή βίας, οπότε κατέβασα την ανάρτηση», ανέφερε στο Instagram.

Απειλείται με φυλάκιση έως και 10 χρόνια

Ο Κόμι κατηγορήθηκε για δύο κακουργήματα -απειλή κατά του προέδρου και μετάδοση αυτής της απειλής, μέσω των κοινωνικών δικτύων, πέρα από πολιτειακά σύνορα. Και οι δύο κατηγορίες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο και ποινή φυλάκισης έως και πέντε έτη. Επομένως, απειλείται συνολικά με 10 χρόνια φυλάκιση.

«Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι η απειλή κατά της ζωής οποιουδήποτε είναι επικίνδυνη και δυνητικά έγκλημα. Η απειλή κατά της ζωής του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα γίνει ποτέ ανεκτή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης», δήλωσε ο Τοντ Μπλανς, υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας, σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη. Ο Μπλανς αρνήθηκε να σχολιάσει το πώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα αποδείξει ότι ο Κόμι είχε πρόθεση να βλάψει τον Τραμπ, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πρόωρο.

O υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς. Φωτό: Reuters

Ο πρώην επικεφαλής του FBI αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του καταλογίζονται, όπως δήλωσε ο δικηγόρος του, Πάτρικ Φιτζέραλντ. «Θα αντικρούσουμε αυτές τις κατηγορίες στο δικαστήριο και προσβλέπουμε στην πλήρη δικαίωση του κ. Κόμι και της Πρώτης Τροπολογίας», τόνισε ο Φιτζέραλντ.

«Δεν φοβάμαι, είμαι αθώος»

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών χθες, ο Κόμι δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εκφράζει τη διαμαρτυρία του για τη δίωξή του.

«Λοιπόν, επέστρεψαν. Αυτή τη φορά, για μια φωτογραφία με κοχύλια σε μια παραλία της Βόρειας Καρολίνας πριν από έναν χρόνο. Δεν θα είναι το τέλος, τίποτα δεν έχει αλλάξει για μένα. Παραμένω αθώος. Δεν φοβάμαι. Και εξακολουθώ να πιστεύω στην ανεξάρτητη ομοσπονδιακή δικαιοσύνη. Οπότε, ας προχωρήσουμε», δήλωσε ο Τζέιμς Κόμι.

«Είναι πραγματικά σημαντικό να θυμόμαστε όλοι -αυτό δεν είναι αυτό που είμαστε ως χώρα, δεν είναι έτσι όπως υποτίθεται ότι λειτουργεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης, και τα καλά νέα είναι ότι πλησιάζουμε κάθε μέρα όλο και περισσότερο στην αποκατάσταση αυτών των αξιών. Διατηρείστε την πίστη σας», ανέφερε ο πρώην διευθυντής του FBI.

Ο Κόμι είναι αντιμέτωπος και με άλλη κατηγορία που του απαγγέλθηκε πέρσι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ότι είπε ψέματα στο Κογκρέσο. Η υπόθεση εκείνη απορρίφθηκε όταν δικαστής στη Βιρτζίνια έκρινε ότι ο εισαγγελέας που είχε αναλάβει την υπόθεση είχε διοριστεί παρανόμως.

Ο Τζέιμς Κόμι αποτελεί εδώ και καιρό στόχο της οργής του Τραμπ λόγω της έρευνάς του για τις σχέσεις του προέδρου των ΗΠΑ με τη Ρωσία, ενώ σύμμαχοι του Τραμπ είχαν ζητήσει να τιμωρηθεί ο πρώην διευθυντής του FBI.

Σημειώνεται ότι νυν διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ο οποίος είναι επιλογή του Τραμπ, είναι αντιμέτωπος με δημοσιεύματα από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, για εθισμό στο αλκοόλ και ανάρμοστη συμπεριφορά για επικεφαλής ενός κορυφαίου κρατικού οργανισμού.