Αποκαλύψεις για αλκοόλ και παράξενη συμπεριφορά για τον διευθυντή του FBI - Απειλεί με μηνύσεις

Την έντονη αντίδραση του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, προκάλεσε η δημοσίευση εκτενούς ρεπορτάζ του περιοδικού «The Atlantic», το οποίο περιγράφει καταγγελίες για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ανεξήγητες απουσίες και ανησυχητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, νυν και πρώην αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι ο Πατέλ εμφανιζόταν συχνά σε κατάσταση μέθης, καθυστερούσε σε κρίσιμες συσκέψεις και ήταν δύσκολο να εντοπιστεί σε σημαντικές στιγμές.

Σε μία από τις πιο σοβαρές καταγγελίες, μέλη της προσωπικής του ασφάλειας φέρονται να δυσκολεύτηκαν τόσο πολύ να τον ξυπνήσουν, ώστε ζήτησαν ειδικό εξοπλισμό παραβίασης πόρτας για να αποκτήσουν πρόσβαση στο δωμάτιό του.

Η διάψευση και τα εξώδικα

Ο δικηγόρος του Πατέλ, Τζέσι Μπίναλ, απέστειλε επιστολή προς τη δημοσιογράφο Σάρα Φιτζπάτρικ πριν από τη δημοσίευση, υποστηρίζοντας ότι «οι περισσότερες» από τις βασικές κατηγορίες ήταν «ψευδείς, ανυπόστατες και εκ πρώτης όψεως δυσφημιστικές». Παρά τις προειδοποιήσεις, το περιοδικό προχώρησε κανονικά στη δημοσίευση του άρθρου.

Φωτό: IMAGO / Newscom World

Μετά τη δημοσίευση, ωστόσο, ο Πατέλ αντέδρασε δημόσια μέσω της πλατφόρμας Χ, γράφοντας ότι οι «ψευδείς επιθέσεις» εναντίον του αποτελούν ένδειξη ότι κάνει σωστά τη δουλειά του.

Παράλληλα, απείλησε με δικαστική προσφυγή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τυπώστε τα όλα, είναι ψέματα. Θα τα πούμε στο δικαστήριο, φέρτε το μπλοκ επιταγών σας».

Το ρεπορτάζ υποστηρίζει ακόμη ότι ο Πατέλ είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία σε στελέχη του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία φοβούνταν πως η συμπεριφορά του θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα σε περίπτωση εθνικής κρίσης ή τρομοκρατικής επίθεσης.

Πανικοβλήθηκε ότι έχασε τη θέση του

Παράλληλα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Πατέλ φέρεται να πανικοβλήθηκε πρόσφατα όταν αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα σύνδεσης σε εσωτερικό σύστημα της υπηρεσίας, πιστεύοντας ότι είχε απομακρυνθεί από τη θέση του. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τηλεφώνησε σε συνεργάτες και συμμάχους του σε κατάσταση πανικού, μέχρι να διευκρινιστεί ότι επρόκειτο απλώς για τεχνικό πρόβλημα.

Ο Πατέλ απορρίπτει όλες τις κατηγορίες ως «ψευδείς» και «κατασκευασμένες», ενώ τόσο ο ίδιος όσο και η υπηρεσία υποστηρίζουν ότι πρόκειται για πολιτικά υποκινούμενη επίθεση.

Ωστόσο, η υπόθεση έχει ήδη πυροδοτήσει νέο κύμα ερωτημάτων σχετικά με την καταλληλότητά του να ηγείται της κορυφαίας ομοσπονδιακής υπηρεσίας επιβολής του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες.