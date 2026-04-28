«Πάντα ήθελα να ζήσω στο Μπάκιγχαμ» - Η ανάρτηση Τραμπ την ώρα της επίσκεψης Καρόλου

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόταν στον Λευκό Οίκο τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, στο πλαίσιο μιας επίσκεψης υψηλής συμβολικής σημασίας, ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ στο Truth Social προκάλεσε συζητήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ ανήρτησε φωτογραφία σελίδας εφημερίδας, αφήνοντας να εννοηθεί μέσα από το περιεχόμενο μια αναφορά σε πιθανή μακρινή συγγένεια με τον βασιλιά Κάρολο, μέσω κοινού προγόνου.

Truth Social

Η ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις, τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η «μεγαλειώδης» υποδοχή στον Λευκό Οίκο.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ φέρεται να σχολίασε πως «πάντα ήθελε να ζήσει στο Μπάκιγχαμ» και ότι θα το συζητούσε με τον βασιλιά Καρόλο, σε μια αναφορά που προκάλεσε αίσθηση στα διεθνή μέσα.