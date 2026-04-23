Αιφνιδιαστική επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι στο Κίεβο - Το «μήνυμα» που έστειλε στον Πούτιν

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποίησε την Πέμπτη 23 Απριλίου ο πρίγκιπας Χάρι όπου συμμετείχε στο Φόρουμ Ασφαλείας του Κιέβου, απευθύνοντας παράλληλα δημόσια έκκληση προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Δούκας του Σάσεξ έφτασε στο Κίεβο προκειμένου να συμμετάσχει στη σημαντική διάσκεψη για ζητήματα ασφάλειας. Πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν από τον εθνικό σιδηροδρομικό φορέα της χώρας τον δείχνουν να φτάνει σε σιδηροδρομικό σταθμό της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου και τον υποδέχθηκαν αξιωματούχοι.

Η παρουσία του στο φόρουμ έγινε κατόπιν πρόσκλησης, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Όπως αναφέρθηκε και στη σελίδα της εκδήλωσης, ο Χάρι απευθύνθηκε στους συμμετέχοντες και συμμετείχε σε πάνελ μαζί με Ουκρανούς βετεράνους.

Prince Prince Harry arrives in Kyiv on unannounced visit, says British journalist Chris Ship. pic.twitter.com/SAber2tpJQ — KyivPost (@KyivPost) April 23, 2026

Ο Δούκας του Σάσεξ καταδικάζει τα «συστημικά εγκλήματα πολέμου»

Κατά την ομιλία του, ο Πρίγκιπας Χάρι ζήτησε την άμεση παύση των εχθροπραξιών, καταγγέλλοντας όσα χαρακτήρισε ως συστηματικά εγκλήματα πολέμου σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας.

Μιλώντας ως «στρατιώτης που κατανοεί την έννοια της υπηρεσίας» αλλά και ως «ανθρωπιστής», έκανε λόγο για αυξανόμενα και τεκμηριωμένα περιστατικά επιθέσεων κατά αμάχων, μαζικών δολοφονιών, βασανιστηρίων, σεξουαλικής βίας και εξαναγκαστικών εκτοπισμών πληθυσμών.

Τόνισε, επίσης, ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η βίαιη μεταφορά παιδιών από μία εθνική ομάδα σε άλλη δεν συνιστά μόνο έγκλημα πολέμου, αλλά ενδέχεται να αποτελεί και πράξη γενοκτονίας, εφόσον υπάρχει πρόθεση εξάλειψης της ταυτότητας ενός λαού.

Κλείνοντας, απηύθυνε άμεσο μήνυμα προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, καλώντας τον να τερματίσει τον πόλεμο και να αποτρέψει περαιτέρω ανθρώπινο πόνο, τόσο για τους Ουκρανούς όσο και για τους Ρώσους.