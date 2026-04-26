Στον «αέρα» η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ μετά τους πυροβολισμούς στη δεξίωση

Ανησυχία επικρατεί στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου που διοργάνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Washington Hilton, καθώς πλησιάζει η επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους στις ΗΠΑ.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι πραγματοποιούνται «πολλές συζητήσεις» σχετικά με το πώς το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην Ουάσιγκτον μπορεί ή όχι τον σχεδιασμό για την κρατική επίσκεψη του Βασιλιά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μάλιστα, ο βασιλιάς Κάρολος είναι «ανακουφισμένος» που ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε σώος από το περιστατικό κατά το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ανακοίνωσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ την παραμονή της επίσημης επίσκεψής του βρετανού μονάρχη στις ΗΠΑ.

«Συνομιλίες θα διεξαχθούν καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας για να εξετασθεί, με τους Αμερικανούς ομολόγους μας και τις εκατέρωθεν ομάδες, σε ποιο βαθμό τα γεγονότα του Σαββάτου μπορούν ή όχι να επηρεάσουν τον σχεδιασμό της επίσημης επίσκεψης» που αρχίζει αύριο το απόγευμα στη Ουάσιγκτον, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ για να του εκφράσει την «αλληλεγγύη» της. «Τονίσαμε ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση στις δημοκρατίες», έγραψε στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν.