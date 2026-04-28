Με ιστορική καρφίτσα στον Λευκό Οίκο η βασίλισσα Καμίλα - Το σύμβολο που ενώνει ΗΠΑ και Αγγλία

Η βασίλισσα Καμίλα εντυπωσίασε με τη διακριτική της κομψότητα κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης στις ΗΠΑ, φορώντας μια καρφίτσα που τραβούσε όλα τα βλέμματα στο νότιο περιστύλιο του Λευκού Οίκου.

Η καρφίτσα, ένα κόσμημα του οίκου Cartier γεμάτο συμβολισμό, ανήκε στη βασίλισσα Ελισάβετ και είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τη σύζυγο του νυν Βρετανού μονάρχη. Η εντυπωσιακή αυτή επιλογή συμπλήρωσε άψογα το σύνολο της, αφού επέλεξε να φορέσει ένα λευκό σιφόν φόρεμα με μαύρες κεντημένες λεπτομέρειες της βρετανίδας σχεδιάστριας Άννα Βάλενταϊν.

Η καρφίτσα, που συνήθως είναι συνδεδεμένη με το στυλ και την προσωπικότητα της βασιλικής οικογένειας, αποτέλεσε το πιο σημαντικό στοιχείο της εμφάνισης της βασίλισσας, ενώ ταυτόχρονα συμβόλιζε τη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και την παράδοση με τη σύγχρονη βασιλεία.

Σύμφωνα με το βρετανικό Hello! το κόσμημα απεικονίζει τη βρετανική και την αμερικανική σημαία αναδεικνύοντας τους δεσμούς των δύο χωρών. Είναι κατασκευασμένη από πλατίνα και διακοσμημένη με ρουμπίνια, σμαράγδια και διαμάντια ενώ προσφέρθηκε ως δώρο στην Ελισάβετ Β' το 1957, κατά την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ, σε γεύμα που παρέθεσε ο τότε δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ρόμπερτ Φ. Βάγκνερ Τζούνιορ.

Η βασίλισσα Καμίλα φοράει την ιστορική καρφίτσα της βασίλισσας Ελισάβετ / Reuters

Από την πλευρά της, η Μελάνια Τραμπ εντυπωσιάσε και εκείνη αφού επέλεξε να φορέσει ένα custom-made σύνολο σε παστέλ κίτρινη απόχρωση δια χειρός του αγαπημένου της σχεδιαστή Άνταμ Λίπς. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με ένα σταυρωτό μεσάτο σακάκι και μία φούστα σε κλασική γραμμή μέχρι το γόνατο και το σήμα κατατεθέν της, γόβες Manolo Blahnik BB.