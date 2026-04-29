Το αναπάντεχο σχόλιο της Καμίλα που προκάλεσε αμηχανία στη Μελάνια Τραμπ: «Θα βραχούν οι κ@λοι μας»

Η ιστορική επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου και της Βασίλισσας Καμίλα στις ΗΠΑ -εκτός των άλλων- ανέδειξε και μια αθέατη πλευρά του βρετανικού ζεύγους, που έχει να κάνει με το φλεγματικό τους χιούμορ.

Κι αν το σχόλιο του Καρόλου για τους Αμερικανούς που θα μιλούσαν... γαλλικά αν δεν υπήρχε η Μεγάλη Βρετανία ήταν φαρμακερό, αυτό της Καμίλα ήταν εντελώς αναπάντεχο.

Η βροχή που συνόδευσε την άφιξη της βρετανικής αποστολής στην Ουάσιγκτον, όπου έγινε δεκτή από τον Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία, έδωσε το έναυσμα για έναν σύντομο, αλλά viral διάλογο. Καθισμένες σε εξέδρα στον κήπο του Λευκού Οίκου, οι δύο γυναίκες αντάλλαξαν μερικές κουβέντες για τον καιρό, με την Καμίλα να σχολιάζει - σύμφωνα με αναγνώστη χειλιών που μίλησε στη Daily Mail - ότι οι καρέκλες «είναι αρκετά βρεγμένες».

Η Μελάνια συμφώνησε, με τις δύο τους να γελούν, πριν η Βασίλισσα προσθέσει τη φράση που έγινε θέμα συζήτησης: «Θα βραχούν οι κ@λοι μας» («We shall have soggy bottoms»). Η έκφραση, που είναι ιδιαίτερα γνωστή στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα από την εκπομπή The Great British Bake Off, χρησιμοποιείται για να περιγράψει -κυριολεκτικά- ένα «μουσκεμένο κάτω μέρος», συνήθως σε αποτυχημένες τάρτες, αλλά στην καθομιλουμένη παραπέμπει και σε κάτι πιο χιουμοριστικό.

Η αντίδραση της Μελάνια Τραμπ φάνηκε να προδίδει μια στιγμιαία απορία, καθώς φέρεται να επανέλαβε τη φράση για να επιβεβαιώσει τι άκουσε, πριν οι δύο γυναίκες συνεχίσουν τη συζήτησή τους σε πιο χαλαρό κλίμα.

