Από ICE σε... NICE: Ο απλός τρόπος που βρήκε ο Τραμπ να κάνει πιο συμπαθή την αμφιλεγόμενη αστυνομία

Τη μετονομασία της ICE, της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης, σε… ΝICE εμφανίζεται έτοιμος να προωθήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, συμφωνώντας ένθερμα με μια ιδέα που διατύπωσε η συντηρητική influencer Alyssa Marie.

ICE σημαίνει Immigration and Customs Enforcement (κατά λέξη «Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων»), με την πρόταση για μετονομασία να υποστηρίζει ότι μπροστά πρέπει να μπει η λέξη «National» («Εθνική»), αλλάζοντας βέβαια το νόημα του ακρωνυμίου, γιατί nice σημαίνει στα αγγλικά «καλός, ωραίος».

«Θέλω ο Τραμπ να αλλάξει την ICE σε NICE (Εθνική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων), οπότε τα media να πρέπει να λένε NICE agents, όλη μέρα κάθε μέρα», έγραψε στο X η Marie τον προηγούμενο μήνα. Ο Τραμπ κοινοποίησε χθες το ποστ της στο Truth Social, τονίζοντας: «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΔΕΑ!!! Κάντε το. Πρόεδρος DJT».

Το γεγονός ότι η ιδέα αυτή αποτελεί πλέον επίσημη θέση του Αμερικανού προέδρου, επιβεβαίωσε -με δική της ανάρτηση στο X- και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Αυτή η επικοινωνιακή προσπάθεια είναι βέβαια κατανοητή, καθώς η ICE ενοχοποιείται στα μάτια μεγάλης μερίδας Αμερικανών πολιτών ως το αστυνομικό σώμα που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει υπέρμετρη βία, ενώ έχει συνδεθεί με δολοφονίες πολιτών, ιδιαίτερα σε περιοχές που είχε σταθερή και ισχυρή παρουσία, όπως στη Μινεάπολη.

«Όχι στο rebranding, καταργήστε την»

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η πρόταση για τη μετονομασία έρχεται ενώ το Department of Homeland Security (DHS), το οποίο επιβλέπει την ICE, παραμένει χωρίς χρηματοδότηση από το Κογκρέσο.

Οι Δημοκρατικοί έχουν ζητήσει νέους περιορισμούς στις επιχειρήσεις της ICE ή ακόμη και την πλήρη κατάργηση της υπηρεσίας, καθώς η χρηματοδότησή της έχει αυξηθεί σημαντικά υπό τον Τραμπ και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μαζικών απελάσεων του προέδρου των ΗΠΑ.

Ένας διαδηλωτής κρατά μια πινακίδα στον τόπο όπου μια γυναίκα πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από έναν πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Μινεάπολις της Μινεσότα, ΗΠΑ, στις 7 Ιανουαρίου 2026 (φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ / EPA/CRAIG LASSIG)

Αυτές οι εκκλήσεις για μεταρρύθμιση εντάθηκαν μετά τις δολοφονίες δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη τον περασμένο Ιανουάριο, όταν η ICE και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες κατέκλυσαν την πόλη για μια επιχείρηση που ο πρόεδρος περιέγραψε τόσο ως στοχευμένη κατά μεταναστών όσο και ως τιμωρία για τη δημοκρατική ηγεσία της πόλης και της πολιτείας.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η ICE ανέφερε τον 29ο θάνατο κρατουμένου υπό την επιτήρησή της από τον Οκτώβριο. Πρόκειται για το υψηλότερο σύνολο από την ίδρυση της υπηρεσίας το 2003.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές κατά πόσο η μετονομασία της ICE από τον Αμερικανό πρόεδρο είναι θεσμικά εφικτή. Η εφημερίδα The Hill επισημαίνει πως για τη μετονομασία ομοσπονδιακής υπηρεσίας απαιτείται νομοσχέδιο που θα εγκριθεί από το Κογκρέσο.

«Ένα rebranding δεν θα μας αποσπάσει από την αλήθεια: αυτή η απαράδεκτη υπηρεσία δολοφόνησε δύο κατοίκους της Μινεσότα μέρα μεσημέρι», τόνισε η βουλευτής της Μινεσότα, Ιλχάν Όμαρ, Δημοκρατική που συχνά βρίσκεται στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου, απαντώντας στην πρόταση του Τραμπ τη Δευτέρα. «Καταργήστε την ICE», υπογράμμισε.