Από δάσκαλος της χρονιάς και gamer σε... πιστολέρο - Ποιος είναι ο 31χρονος που εισέβαλε στο Χίλτον

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, δήλωσε σήμερα Κυριακή (26/4) ότι ο άνδρας που συνελήφθη για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου φαίνεται να είχε στο στόχαστρό του στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, πιθανόν και τον ίδιο τον πρόεδρο. Όπως μεταδίδει το Reuters, ο ύποπτος δεν συνεργάζεται μέχρι στιγμής με τις αρχές, ενώ οι ομοσπονδιακές κατηγορίες σε βάρος του αναμένεται να απαγγελθούν ενώπιον δικαστηρίου αύριο Δευτέρα (27/4).

Σύμφωνα με τον Τοντ Μπλανς, ο 31χρονος φέρεται να ταξίδεψε σιδηροδρομικά από την περιοχή του Λος Άντζελες στο Σικάγο και από εκεί στην Ουάσιγκτον. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο άνδρας είχε σχεδιάσει προσεκτικά τις κινήσεις του και εξετάζουν το ενδεχόμενο να στόχευε πρόσωπα της κυβέρνησης που βρίσκονταν στο ξενοδοχείο Washington Hilton για την ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο Κόουλ Άλεν / Φωτ.: Reuters

Δράστης της επίθεσης ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν

Ο συλληφθείς έχει ταυτοποιηθεί ως ο Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, από το Τόρανς της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με το Associated Press, πρόκειται για άτομο με πανεπιστημιακό υπόβαθρο, που έχει εργαστεί ως καθηγητής μερικής απασχόλησης και συνδέεται με τον χώρο της ανάπτυξης ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Το ίδιο πρακτορείο αναφέρει ότι οι αρχές εξετάζουν ηλεκτρονικές συσκευές και γραπτό υλικό που φέρεται να δείχνουν προσχεδιασμένη στόχευση αξιωματούχων της κυβέρνησης.

Μάλιστα, ο 31χρονος είχε λάβει το βραβείο του «δασκάλου του μήνα» για την κομητεία του Λος Άντζελες τον Δεκέμβριο του 2024 ενώ, σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, ο Άλεν είχε δωρίσει 25 δολάρια στην Καμάλα Χάρις το 2024.

Νόμιμα τα όπλα που κατείχε

Αμερικανικά μέσα μετέδωσαν επίσης ότι τα όπλα που είχε στην κατοχή του είχαν αγοραστεί νόμιμα τα προηγούμενα χρόνια. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι επίσημες αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία που να δείχνουν ότι ο ύποπτος ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας πριν από το περιστατικό.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Washington Hilton, όταν ο ύποπτος επιχείρησε να περάσει βίαια μέσα από σημείο ελέγχου ασφαλείας. Σύμφωνα με το AP, ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και μαχαίρια. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών με πράκτορες της Secret Service, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας πράκτορας, ο οποίος όμως προστατεύτηκε από το αλεξίσφαιρο γιλέκο του και αναμένεται να αναρρώσει. Ο ίδιος ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη πριν φτάσει στην κύρια αίθουσα της εκδήλωσης.

Ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας

Το γεγονός ότι ο ύποπτος κατάφερε να πλησιάσει τόσο κοντά στην αίθουσα της δεξίωσης έχει προκαλέσει νέα συζήτηση για τα μέτρα ασφαλείας στο ξενοδοχείο. Το AP ανέφερε ότι ο Άλεν ήταν φιλοξενούμενος του Hilton, κάτι που φέρεται να του επέτρεψε να περάσει το εξωτερικότερο επίπεδο ασφαλείας πριν τεθούν πλήρως σε λειτουργία ορισμένα σημεία ελέγχου. Παρά τις επικρίσεις, η Secret Service και η αστυνομία υποστηρίζουν ότι τα πρωτόκολλα λειτούργησαν, αφού ο ένοπλος δεν κατάφερε να εισέλθει στην αίθουσα όπου βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος.

“Shots fired,” screamed the Secret Service agents.



President Trump and Cabinet members were escorted out of the main ballroom by the Secret Service and the U.S. Marshals. pic.twitter.com/s1ikd8tun8 — The Washington Times (@WashTimes) April 26, 2026

Οι κατηγορίες που αναμένονται αφορούν, σύμφωνα με τον υπηρεσιακό υπουργό Δικαιοσύνης, επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα και χρήση πυροβόλου όπλου με πρόθεση ανθρωποκτονίας ομοσπονδιακού αξιωματούχου. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται να προστεθούν και άλλες κατηγορίες, ανάλογα με τα ευρήματα που θα προκύψουν τις επόμενες ώρες.