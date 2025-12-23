Γιατί ακυρώνεται η παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη

Τέλος στην παγκόσμια περιοδεία με συναυλίες της Νατάσσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη! Η διοργανώτρια εταιρία αποφάσισε να ακυρώσει το event μετά από τον σάλο που είχε δημιουργηθεί από την απόφαση του γιου και κληρονόμου του Μάνου Χατζιδάκι, να προβεί σε νομικές ενέργειες ενάντια στην πραγματοποίησή του διότι δεν ήθελε να συμπεριληφθούν έργα του πατέρα του στο συγκεκριμένο project.

φωτογραφία GTP Entertainment

«Αδύνατη η συνέχιση του εγχειρήματος»

Στην ανακοίνωσή της η εταιρία αναφέρει συγκεκριμένα: «Το Hellenic Music Ensemble έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο.

Η GTP Touring Ltd είχε αρχικά ως στόχο την ανάπτυξη μιας πολυετούς διεθνούς περιοδείας συναυλιών με σκοπό την παρουσίαση της ελληνικής μουσικής σε κοινό σε όλο τον κόσμο -ένα έργο που οραματιζόταν ως πηγή πολιτιστικής υπερηφάνειας. Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε.

Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και μοιραζόμαστε την απογοήτευσή τους που δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί».

Τι σχεδιαζόταν

Το αρχικό πλάνο της περιοδείας περιελάμβανε έργα του Μάνου Χατζιδάκι -με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του- αλλά και του Μίκη Θεοδωράκη που θα εκτελούσε ορχήστρα αποτελούμενη από 21 Έλληνες και Αμερικανούς μουσικούς υπό την επιμέλεια συνθέτη, μαέστρου και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ στις ΗΠΑ, Παναγιώτη Λιαρόπουλου, ο οποίος είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Hellenic Music Ensemble.