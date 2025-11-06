Πίνατ: Ο τετράποδος «ένοικος» του Μεγάρου Μαξίμου έκλεψε ξανά την παράσταση - Τον λάτρεψε o Μπέργκμαν

Από τη στιγμή που ο Πίνατ, ο αδέσποτος σκύλος που υιοθέτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε την εμφάνισή του στο Μέγαρο Μαξίμου, έχει γίνει κυριολεκτικά μασκότ. Είναι εξοικειωμένος με όλους τους χώρους και έχει κερδίσει την αγάπη όλων όσων τον έχουν συναντήσει, αφού επιδεικνύει απλόχερα την τρυφερότητά του.

Οι περισσότεροι μετά την χειραψία που έχουν με τον Πρωθυπουργό, σπεύδουν να δώσουν και ένα χάδι στο κεφάλι ή τη ράχη του Πίνατ και έτσι «σπάει πιο εύκολα ο πάγος» για τις συνομιλίες που ακολουθούν στα ενδότερα του νεοκλασικού μεγάρου. Κάτι το οποίο συνέβη και με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ.

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφοϊλ, και οι Αμερικανοί υπουργοί Ενέργειας, Κρις Ράιτ και Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν, για να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά την είσοδό του στο Μαξίμου ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκμαν, είδε τον αξιολάτρευτο Πίνατ στο πάτωμα να δαγκώνει ένα παιχνίδι και έσκυψε αμέσως να τον χαϊδέψει.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο τεράποδος ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου, κλέβει την παράσταση. Ωστόσο ο Πίνατ φαίνεται ότι ενθουσίασε τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, καθώς το στιγμιότυπο με τον Νταγκ Μπέργκμαν, ήταν ανάμεσα στα στιγμιότυπα της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που δημοσίευσε στο X.

Δείτε την ανάρτηση:

«Εξαιρετική συνάντηση με τον @USAmbassadorGR, τον @SecretaryWright και τον @PrimeMinisterGR για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να προμηθεύσουμε την Ελλάδα με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, ενισχύοντας τόσο τις οικονομίες μας όσο και την εθνική μας ασφάλεια!», δήλωσε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Μπέργκμαν.