Ο Πίνατ έκλεψε την παράσταση στην επίσκεψη Μακρόν στο Μέγαρο Μαξίμου

Μπορεί η ατζέντα της συνάντησης ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο Μαξίμου να ήταν γεμάτη, με την υπογραφή εννέα συμφωνιών Ελλάδας-Γαλλίας να βρίσκεται στο επίκεντρο, όμως ένας… μικρός πρωταγωνιστής είχε άλλα σχέδια.

Ο γνωστός τετράποδος «ένοικος» της πρωθυπουργικής κατοικίας, ο Πίνατ, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Με τον ενθουσιασμό που τον χαρακτηρίζει, πλησίασε τους δύο ηγέτες ζητώντας... χάδια. Ο Γάλλος πρόεδρος μάλιστα κοντοστάθηκε μόλις τον είδε, χαμογέλασε και δεν δίστασε να σκύψει για να τον χαϊδέψει.

