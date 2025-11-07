Reuters: Σημαντικό βήμα η μακροπρόθεσμη συμφωνία ΑΚΤΟR, ΔΕΠΑ, Venture Global για το αμερικανικό LNG

Η Ελλάδα προχωρά σε σημαντικό βήμα στον τομέα της ενέργειας, με την υπογραφή της πρώτης μακροπρόθεσμης συμφωνίας προμήθειας φυσικού αερίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως μεταδίδει το Reuters, η συμφωνία υπεγράφη στην Αθήνα μεταξύ της κοινοπραξίας Atlantic See LNG Trade - της «συμμαχίας» του Ομίλου AKTOR με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας - και της αμερικανικής Venture Global.



Σύμφωνα με το πρακτορείο, η Ελλάδα θα εισάγει 0,7 δισ. κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ετησίως, με την πρώτη προμήθεια να προγραμματίζεται για το 2030. Πρόκειται για την πρώτη τόσο μακροπρόθεσμη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.



Η 20ετής συμφωνία έρχεται λίγους μήνες μετά την εμπορική συμφωνία που υπέγραψαν η κυβέρνηση Τραμπ και η Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούλιο, προβλέποντας την αγορά ενεργειακών προϊόντων- πετρελαίου, LNG και πυρηνικής τεχνολογίας - αξίας 250 δισ. δολαρίων ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια, με στόχο την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027.



Η προμήθεια LNG θα πραγματοποιηθεί μέσω συνεργασίας της ΔΕΠΑ Εμπορίας, της AKTOR και της Venture Global, η οποία κατασκευάζει μονάδα εξαγωγής LNG στη Λουιζιάνα, όπως δήλωσε η ανώτερη αντιπρόεδρος της αμερικανικής εταιρείας, Σεϊλίν Χάινς.

Χαιρέτισαν τη συμφωνία Αμερικανοί αξιωματούχοι

Αμερικανοί αξιωματούχοι χαιρέτισαν τη συμφωνία στο Ενεργειακό Συνέδριο της Αθήνας την Παρασκευή, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να αντικαταστήσουν κάθε «μόριο» ρωσικού φυσικού αερίου στη Δυτική Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.



«Η Ελλάδα, που κάποτε βρισκόταν στο άκρο ενός αγωγού τροφοδοτούμενου από τη Ρωσία, μετατρέπεται σήμερα σε πύλη εισόδου για το αμερικανικό εμπόριο ενέργειας προς την Ευρώπη», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, σε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα.



Από το 2020, η χώρα έχει αυξήσει σταθερά τις εισαγωγές αμερικανικού LNG, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει τις υποδομές της και ενισχύει τον διάδρομο μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω του υπάρχοντος αγωγού προς την Ουκρανία, διασχίζοντας Βουλγαρία και Ρουμανία. Ο Ράιτ διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν ενεργά την ενεργειακή τροφοδοσία της Ουκρανίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.