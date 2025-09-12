LNG: Η Ελλάδα «κόβει τον δρόμο» σε Ρωσία και Τουρκία – Οι Αμερικανοί στήνουν τον νέο ενεργειακό χάρτη

Η Ελλάδα ανεβαίνει στην πρώτη γραμμή του ενεργειακού «πολέμου». Με τη Ρεβυθούσα και το νέο FSRU της Αλεξανδρούπολης, η χώρα γίνεται το «μάτι» των ΗΠΑ στα Βαλκάνια και ο βασικός διάδρομος για το αμερικανικό LNG προς την Ευρώπη. Ένα γεωπολιτικό στοίχημα που αλλάζει τις ισορροπίες, αφήνοντας τη Ρωσία και την Τουρκία σε ρόλο θεατών.

Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, στη Ρεβυθούσα και ευρύτερα στην Ελλάδα, δεν είναι τυχαία. Είναι μέρος μιας στοχευμένης στρατηγικής: η Αμερική στέλνει μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα είναι απλώς πέρασμα LNG αλλά ενεργειακή βάση που θα αντιπαραβάλλει την επιρροή Ρωσίας και Τουρκίας.

Παράλληλα, η είδηση ότι η Chevron – σε κοινοπραξία με την ελληνική Helleniq Energy – υπέβαλε προσφορά για γεωτρήσεις υδρογονανθράκων σε θαλάσσια τεμάχια νοτίως της Κρήτης και δυτικά της Πελοποννήσου προσθέτει ακόμη μια διάσταση στην εξίσωση. Ο Αμερικανός «τσάρος» της ενέργειας με αυτή την επίσκεψη, ενισχύει διπλωματικά και πολιτικά τη στρατηγική της Ουάσιγκτον να μετατρέψει την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο για LNG προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, μειώνοντας την εξάρτηση από τη Ρωσία.

Ο ρωσικός εφιάλτης

Για δεκαετίες η Μόσχα κρατούσε την Ευρώπη δεμένη με τους αγωγούς της. Η Ουκρανία και η κρίση του 2022 όμως έκοψαν τον ομφάλιο λώρο. Σήμερα, οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως «όπλο» για να χτυπήσουν τη ρωσική ενεργειακή κυριαρχία. Το LNG που φτάνει στη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη τροφοδοτεί Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, ακόμα και Ουγγαρία, περιορίζοντας δραστικά την ανάγκη για ρωσικό αέριο.

Η Τουρκία στο περιθώριο

Η Άγκυρα είχε φιλοδοξίες να γίνει η ενεργειακή πύλη της Ευρώπης. Οι Αμερικανοί όμως έδωσαν άλλη διάσταση: με την Αλεξανδρούπολη λίγα χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα, η Ελλάδα μετατρέπεται σε κόμβο-αντίβαρο. Η Τουρκία βλέπει το σχέδιο της να περνάει σε δεύτερη μοίρα, ενώ το ΝΑΤΟ ενισχύει τον ελληνικό ρόλο σε στρατιωτικό και ενεργειακό επίπεδο.

Οι αριθμοί «καίνε»

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι εισαγωγές LNG στην Ελλάδα αυξήθηκαν πάνω από 60%, με τις ΗΠΑ να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος προμηθευτής. Το FSRU Αλεξανδρούπολης διαθέτει δυναμικότητα 5,5 δισ. κυβικών μέτρων τον χρόνο – αρκετή για να τροφοδοτήσει μισή Βαλκανική. Η Ρεβυθούσα «τρέχει» στο φουλ με 225.000 κυβικά μέτρα χωρητικότητα. Οι αριθμοί δείχνουν ξεκάθαρα ποιος έχει το πάνω χέρι.

Το νέο status quo

Η Ελλάδα κερδίζει αναβαθμισμένο ρόλο και πολιτικό βάρος μέσα στην ΕΕ. Οι ΗΠΑ κλειδώνουν στρατηγική επιρροή στην περιοχή. Η Ρωσία χάνει ερείσματα. Και η Τουρκία αναγκάζεται να παρακολουθεί από την εξέδρα. Το LNG δεν είναι πια μόνο καύσιμο. είναι εργαλείο γεωπολιτικής ισχύος. Και η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο.