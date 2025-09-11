Η Αθήνα ανεβάζει στροφές στα ενεργειακά – Το μήνυμα Μητσοτάκη στον αμερικανό «τσάρο» της ενέργειας

Την 11η Σεπτεμβρίου επέλεξε ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών, Doug Burgum, για την επίσημη συνάντησή του με τον Κυριάκος Μητσοτάκης , στο Μέγαρο Μαξίμου. Η επιλογή της ημέρας δεν ήταν τυχαία, καθώς η συνάντηση αποτέλεσε μία ευκαιρία για να επιβεβαιωθεί ο στρατηγικός χαρακτήρας των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, με την ενέργεια και την ενεργειακή ασφάλεια να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.

«Είμαστε πλέον μια χώρα που εξάγει φυσικό αέριο»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, τονίζοντας τον μετασχηματισμό της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. «Είμαστε πλέον μια χώρα που εξάγει φυσικό αέριο. Είμαστε ένας μεγάλος κόμβος εισαγωγής και εξαγωγής φυσικού αερίου στην περιοχή. Εξάγουμε ηλεκτρική ενέργεια, εξάγουμε πετρελαιοειδή, και αυτό μας καθιστά έναν πολύ ισχυρό «παίκτη» στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε χαρακτηριστικά στον Αμερικανό Υπουργό.

Η Ελλάδα ανεβάζει στροφές στην ενεργειακή σκακιέρα – Το μήνυμα Μητσοτάκη στον αμερικανό υπουργό pic.twitter.com/rI3tM5XONA — Flash.gr (@flashgrofficial) September 11, 2025

Υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες και τις υποδομές που αναπτύσσει η χώρα μας, όπως τα έργα Great Sea Interconnector και GREGY Interconnector, που την καθιστούν πάροχο ενεργειακής ασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον στρατηγικό άξονα που θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη με την Οδησσό, μια πρόταση που δείχνει τη βούληση της Ελλάδας να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στα γεωπολιτικά παιχνίδια της περιοχής.

ΓΤ Πρωθυπουργού/ Δ. Παπαμήτσος

«Οι ΗΠΑ είναι απόλυτα δεσμευμένες στο να αντικαταστήσουν το ρωσικό αέριο με αμερικανικό αέριο»

Το timing της επίσκεψης του Doug Burgum ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς συνέπεσε με την επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος της Chevron για ερευνητικές δραστηριότητες νότια της Κρήτης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί σε αυτό το γεγονός, τονίζοντας ότι επιβεβαιώνει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να αντικαταστήσουν το ρωσικό αέριο με αμερικανικό LNG. «Είμαστε ενθουσιασμένοι για τις ευκαιρίες που υπάρχουν εκεί. Φυσικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απόλυτα δεσμευμένες στο να αντικαταστήσουν το ρωσικό αέριο με αμερικανικό αέριο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η συνάντηση αυτή στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα, όχι μόνο για την ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και για τον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακής ασφάλειας.