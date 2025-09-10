Chevron αποκλειστικά στο flash: «Αναπόσπαστο μέρος του μέλλοντός μας η Ανατολική Μεσόγειος»

Λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστή η συμμετοχή της αμερικανικής Chevron (από κοινού με την HELLENiQ Energy), στο διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και νοτίως της Πελοποννήσου, ο αμερικανικός «κολοσσός» της ενέργειας τοποθετήθηκε επίσημα σε σχετικό αίτημα του flash.gr.

Η γνωστή πολυεθνική εταιρεία επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό και υπογραμμίζει ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι μια περιοχή που έχει ως προτεραιότητα και θα συνεχίσει να επενδύει στο μέλλον. Παράλληλα, αναφέρει ότι βρίσκονται στην φάση ολοκλήρωσης των διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, η Chevron αναφέρει:

«Η Chevron επιβεβαιώνει ότι υπέβαλε από κοινού με την HelleniQ Energy προσφορές στην Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (HEREMA) για τέσσερα ανοιχτά οικόπεδα στην ανοιχτή θάλασσα της Ελλάδας. Προσβλέπουμε στη συνεργασία με την ρυθμιστική αρχή για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των προσφορών και θα μοιραστούμε περισσότερες λεπτομέρειες την κατάλληλη στιγμή. Η Chevron κατέχει μεγάλη και σημαντική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο, μια περιοχή που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μέλλοντός μας και αποτελεί προτεραιότητα για εμάς».

Σημειώνεται πως η Chevron και η HELLENiQ Energy εκδήλωσαν από κοινού ενδιαφέρον και για τις τέσσερις περιοχές («Μπλοκ Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», συνολικής έκτασης 47 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων) που περιλαμβάνονταν στην προκήρυξη της ελληνικής κυβέρνησης για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.