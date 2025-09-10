Μητσοτάκης για Chevron: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο

Λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστή η από κοινού προσφορά της Chevron και της Helleniq Energy για τα «οικόπεδα» νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Χαϊδάρι εξέφρασε την ικανοποίηση του τονίζοντας τη γεωπολιτική σημασία της εξέλιξης:

«Θα ξεκινήσω με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία αφορά τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Πριν από λίγο πληροφορήθηκα και εγώ επίσημα ότι ο Αμερικάνικος πολυεθνικός Κολοσσός Cevron μαζί με την Helleniq Energy κατέθεσε επίσημη αίτηση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση τεσσάρων οικοπέδων δύο εκ των οποίων βρίσκονται νοτίως της Κρήτης για έρευνες υδρογονανθράκων πρωτίστως φυσικού αερίου.

Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνησή μας αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Μετατρεπόμαστε σε ένα σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».