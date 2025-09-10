Η προθεσμία του διαγωνισμού για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης έληξε σήμερα στις 5 το απόγευμα, με δύο εταιρείες, τις Chevron και Helleniq Energy (πρώην ΕΛΠΕ) να καταθέτουν από κοινού προσφορά για τα οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και Κρήτης.

Με την ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και σε συνέχεια ανακοίνωσης της HELLENiQ Energy, από κοινού με τη CHEVRON, για υποβολή προσφοράς, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου , δήλωσε:

«Σήμερα, η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας.

Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας.



Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.



Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή.



Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες».

Chevron και Helleniq Energy κατέθεσαν προσφορά για τις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. pic.twitter.com/qqhTd0Fkyh — Flash.gr (@flashgrofficial) September 10, 2025

H ανακοίνωση της HELLENiQ Energy

Στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2104/30.04.2025), για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στις τέσσερις υπεράκτιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, η HELLENiQ Energy ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με την CHEVRON, συμμετείχε στην εν λόγω διαδικασία. Η προσφορά υποβλήθηκε σήμερα, σύμφωνα με τους κανόνες της σχετικής Πρόσκλησης.



Η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή για τη HELLENiQ Energy στοχεύει στο να συμπληρώσει τις περιοχές στις οποίες ήδη έχει δραστηριότητα σε έρευνα και παραγωγή, ενώ για την CHEVRON σηματοδοτεί την είσοδο της στην Ελλάδα.

Οι ισορροπίες στη Ανατολική Μεσόγειο

Η απόφαση της Chevron να δραστηριοποιηθεί νοτίως της Κρήτης έχει καθοριστική σημασία για τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ώρα που η Τουρκία εξακολουθεί να προβάλλει αβάσιμους ισχυρισμούς περί «Γαλάζιας Πατρίδας», επιχειρώντας μέσω του μνημονίου με τη Λιβύη να αμφισβητήσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, η παρουσία μιας αμερικανικής πολυεθνικής λειτουργεί ως ισχυρός αποτρεπτικός παράγοντας. Η εμπλοκή της Chevron σηματοδοτεί ότι κάθε πρόκληση στην περιοχή αγγίζει πλέον και αμερικανικά συμφέροντα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το block «Νότια Κρήτης ΙΙ», το οποίο σε τμήμα του επικαλύπτεται από την περιοχή που διεκδικεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Αν η παραχώρηση περάσει στην Chevron, αυτό θα ισοδυναμεί με ουσιαστική ακύρωση των τουρκικών χαρτών, επιβεβαιώνοντας ότι η μέση γραμμή –όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία και το διεθνές δίκαιο– αποτελεί το πραγματικό όριο ανάμεσα σε Ελλάδα και Λιβύη.

Προοπτικές και προκλήσεις

Τα θαλάσσια blocks εκτείνονται σε περισσότερα από 46.000 τ.χλμ., με γεωλογικές δομές που παραπέμπουν σε κολοσσιαία κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, όπως το Zohr στην Αίγυπτο και το Leviathan στο Ισραήλ.



Ωστόσο, η πορεία δεν θα είναι σύντομη: απαιτούνται έως και πέντε χρόνια για την πρώτη γεώτρηση, καθώς μεσολαβούν πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδοτήσεων και περιβαλλοντικών μελετών.

Η κυβέρνηση, στο θετικό κλίμα που δημιουργεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον Αμερικανικό κολοσσό, προετοιμάζεται αύριο να υποδεχθεί τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου, Ντάγκ Μπέργκαμ. Η χρονική συγκυρία της επίσκεψής του μόνο τυχαία δεν φαίνεται να είναι, καθώς συμπίπτει με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Νότιας Πελοποννήσου.