Προάγγελος (;) θετικών ειδήσεων για το ενεργειακό ο ισχυρός υπουργός του Τραμπ

Προάγγελος θετικών ειδήσεων για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας φαίνεται πως είναι η παρουσία στην Αθήνα του Αμερικάνου Υπουργού Εσωτερικών, Ντάγκ Μπέργκμαν.

Απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή του επίσημου ενδιαφέροντος για την έναρξη ερευνών για υδρογονάνθρακες στα οικόπεδα νοτιως της Κρήτης.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr στην Αθήνα θεωρούν κάτι παραπάνω από πιθανή την επισημοποίηση του ενδιαφέροντος του αμερικανικού κολοσσού της Chevron και υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη συσχετίζουν την παρουσία του κορυφαίου Αμερικανου αξιωματούχου με την προαναφερθείσα εξέλιξη.