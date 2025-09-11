Chevron: Πώς το μήνυμα από τις ΗΠΑ αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη και θωρακίζει γεωπολιτικά την Ελλάδα

Η αυλαία του διεθνούς διαγωνισμού για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης έπεσε το απόγευμα της Τετάρτης, με μια εξέλιξη που αναβαθμίζει κατακόρυφα τη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη: η Chevron και η Helleniq Energy κατέθεσαν από κοινού προσφορά για τα στρατηγικά αυτά μπλοκ.

Η είσοδος της Chevron –του δεύτερου μεγαλύτερου ιδιωτικού ενεργειακού κολοσσού παγκοσμίως– στην ελληνική αγορά δεν αποτελεί απλώς μια επενδυτική κίνηση. Συνιστά μήνυμα εμπιστοσύνης προς τη χώρα, αλλά και αναγνώριση των προοπτικών της ως ενεργειακό κόμβο στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής.

Η παρουσία της αμερικανικής εταιρείας, με εμπειρία σε μεγάλα projects της Ανατολικής Μεσογείου, αναβαθμίζει το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Ελλάδας και στέλνει σαφές σήμα στήριξης προς τις ευρωπαϊκές αγορές. «Η Ελλάδα μετατρέπεται σε έναν σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο» ήταν η πρώτη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ενδεικτική είναι και η δήλωση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου «ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας, μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας»

Η Helleniq Energy, μέσω της θυγατρικής Helleniq Upstream, επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως στρατηγικού εταίρου στα εγχώρια ενεργειακά projects. Η συνεργασία με έναν διεθνή κολοσσό δημιουργεί προοπτικές συνέργειας που ενισχύουν τη θέση της χώρας σε μια περίοδο που η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης βρίσκεται στο επίκεντρο.

Από το 2014 μέχρι σήμερα

Οι συγκεκριμένες περιοχές είχαν ενταχθεί στον διεθνή διαγωνισμό ήδη από το 2014, με εγκεκριμένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η αναβίωση του ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια και η συμμετοχή της Chevron καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα μπαίνει ξανά δυναμικά στο παιχνίδι της αναζήτησης υδρογονανθράκων.

Το ΥΠΕΝ είχε προαναγγείλει από τον Μάρτιο ότι η διαδικασία «διπλασιάζει» ουσιαστικά την έκταση των ενεργών θαλάσσιων περιοχών προς έρευνα, φτάνοντας τα 47.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο στόχος είναι σαφής: να ενισχυθούν οι πιθανότητες εντοπισμού εμπορικά αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων και να προσελκυστούν νέοι επενδυτές.

Οι περιοχές ενδιαφέροντος είναι:

«Μπλοκ Α2»

«Νότια της Πελοποννήσου»

«Νότια της Κρήτης 1»

«Νότια της Κρήτης 2»

Πηγή: ΕΔΕΥΕΠ

Το ενδιαφέρον της Chevron εστιάζεται σε συνολικά τρεις περιοχές, μία στα Νότια της Πελοποννήσου που είχε εκδηλωθεί τον Ιανουάριο του 2025 και δύο στα Νότια της Κρήτης, όπου η εταιρεία προτίθεται να αναλάβει την διαχείριση των ερευνών σε ένα σύνολο περίπου 46 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Το γεγονός αυτό θα φέρει την Chevron στη πρώτη θέση από πλευράς έκτασης των οικοπέδων υπό διαχείριση, με την ExxonMobil να την ακολουθεί με 35.655 τετραγωνικά χιλιόμετρα, την Helleniq Energy με 8.564 τετρ. χλμ,. και την Energean με 2.414 τετρ. χλμ. Συνυπολογίζοντας την Περιοχή Α2, συνολικά προστίθενται 47 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα προς εξερεύνηση. Πρόκειται, συνεπώς, για έναν συνολικό διπλασιασμό των ενεργών θαλάσσιων περιοχών προς έρευνα, γεγονός που αυξάνει σημαντικά και τις πιθανότητες να ανακαλυφθούν εγχώρια κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Η γεωπολιτική διάσταση

Η παρουσία της Chevron στα κρητικά οικόπεδα αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα σε ένα περιβάλλον έντονων αμφισβητήσεων. Το ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο και οι χάρτες που κατέθεσε η Λιβύη στον ΟΗΕδεν φαίνεται να πτοούν τον αμερικανικό κολοσσό, ο οποίος με τη συμμετοχή του ουσιαστικά «ακυρώνει» τα επιχειρήματα περί δικαιοδοσίας τρίτων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την επίσκεψη στην Αθήνα του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, υπογραμμίζει την αμερικανική στήριξη στην ελληνική ενεργειακή στρατηγική.

Η Ελλάδα, με την είσοδο της Chevron και τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της ExxonMobil, φιγουράρει πλέον ανάμεσα στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές ενεργειακές εταιρείες στον κόσμο. Η συγκυρία αυτή αναβαθμίζει την Ελλάδα σε πυλώνα ενεργειακής σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και πλήττει καίρια το τουρκικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Ποια είναι η Chevron

H Chevron είναι ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς κολοσσούς στον κόσμο, με έδρα την Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική πετρελαϊκή εταιρεία διεθνώς(μετά την ExxonMobil), με δραστηριότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα της ενέργειας: από έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, μέχρι διύλιση, χημικά και ανανεώσιμες πηγές.

Η παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Chevron τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει θεαματικά τη θέση της στην περιοχή:

Ισραήλ: Το 2020 απέκτησε την Noble Energy, εξαγορά που της έδωσε τα μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου Λεβιάθαν και Ταμάρ – τα οποία τροφοδοτούν την ισραηλινή αγορά αλλά και εξαγωγές προς Αίγυπτο και Ιορδανία.

Αίγυπτος: Συμμετέχει σε έργα παραγωγής και υποδομές LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου), καθιστώντας τη χώρα κόμβο επανεξαγωγών προς την Ευρώπη.

Κύπρος: Έχει αποκτήσει δικαιώματα στο κοίτασμα Αφροδίτη, ένα από τα μεγαλύτερα της κυπριακής ΑΟΖ, και βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης του σχεδίου εκμετάλλευσης.

Ευρύτερη Μεσόγειος: Με την είσοδό της σε Ελλάδα (Κρήτη – Πελοπόννησος), η Chevron δημιουργεί ένα «τόξο παρουσίας» που καλύπτει όλες τις στρατηγικές θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου.

Τι σημαίνει αυτή η παρουσία

Η Chevron δεν είναι απλώς ένας ενεργειακός παίκτης. Είναι εργαλείο αμερικανικής γεωπολιτικής ισχύος, με επενδύσεις που αγγίζουν δεκάδες δισεκατομμύρια και με βαρύνοντα ρόλο στη διαμόρφωση των ενεργειακών ισορροπιών. Η παρουσία της στη Μεσόγειο:

Ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, προσφέροντας εναλλακτικές πηγές φυσικού αερίου.

Αποδυναμώνει τις προσπάθειες τρίτων χωρών (π.χ. Τουρκίας) να επιβάλουν δικές τους ζώνες επιρροής.

Δημιουργεί προοπτικές μεγάλων επενδύσεων σε υποδομές και γεωτρήσεις μεγάλης κλίμακας.

Με απλά λόγια, όπου εμφανίζεται η Chevron, η περιοχή αποκτά οικονομικό βάρος, γεωπολιτική ασπίδα και στρατηγικό ενδιαφέρον από την Ουάσιγκτον.

Το νέο σκηνικό

Η κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy επιβεβαιώνει ότι η χώρα μπορεί να αποτελέσει ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Με τον συνδυασμό διεθνούς εμπειρίας και εγχώριας παρουσίας, δημιουργείται ένα σχήμα που υπόσχεται δυναμικές εξελίξεις: περισσότερες γεωτρήσεις, νέα δεδομένα για τα υπόγεια κοιτάσματα και ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας.



Η συμμετοχή της Chevron δεν είναι απλώς μια επενδυτική πρόταση. Είναι στρατηγικό ορόσημο που αλλάζει τον χάρτη της ενέργειας και στέλνει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση: η Ελλάδα μπαίνει πλέον στο επίκεντρο των παγκόσμιων ενεργειακών εξελίξεων.