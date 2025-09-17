Ξεκινά η εθελοντική στράτευση γυναικών στην Κύπρο - Πόσο θα διαρκεί η θητεία

Στρατιωτικά ρούχα «προβάρουν» οι γυναίκες στην Κύπρο, οι οποίες θα μπορούν πλέον εθελοντικά να κατατάσσονται εθελοντικά στο στρατό της χώρας.

Συγκεκριμένα, το διάταγμα για την εθελοντική στράτευση γυναικών εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Παλμάς, σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.

Κάνοντας λόγο για «μια νέα εποχή για την Εθνική Φρουρά», ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου ανέφερε ότι το διάταγμα αφορά τις κλάσεις 2017-2025, με την κατάταξη να έχει προγραμματιστεί για τις 30 και 31 Οκτωβρίου. Πρόσθεσε ότι σύντομα θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση με όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας.

«Η άμυνα και η ασφάλεια είναι υπόθεση συλλογική στην οποία κάθε πολίτης οφείλει και έχει το δικαίωμα να συνεισφέρει ισότιμα», τόνισε ο Βασίλης Παλμάς.

Σύμφωνα με το omegalive.com.cy, ο Κύπριος υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι η απόφαση αυτή αναγνωρίζει το ρόλο και το δικαίωμα των γυναικών να συμμετέχουν ενεργά στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναδεικνύει ότι η πραγματική δύναμη της Εθνικής Φρουράς πηγάζει από τον επαγγελματισμό και τις ικανότητες όλων όσοι επιλέγουν να υπηρετήσουν σε αυτήν.

Η διαδικασία κατάταξης

Ο υπουργός εξήγησε ότι όλα τα οργανωτικά ζητήματα έχουν διευθετηθεί και το μόνο που απομένει είναι να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον μέσω της στρατολογίας.

«Η κάθε γυναίκα, η οποία επιθυμεί να στρατευτεί, θα έχει τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί, να καταταγεί στο ΚΕΝ Λεμεσού, το οποίο κρίναμε ότι είναι καταλληλότερος χώρος για να καταταγούν. Και από εκεί και πέρα, σε όποια μονάδα επιθυμεί η κάθε γυναίκα θα εκδηλώσει το ενδιαφέρον της και θα ενταχθεί», ανέφερε.

Διευκρίνισε ότι ο θεσμός είναι εθελοντικός και δεν υπάρχουν ειδικά κίνητρα για να προσελκύσουν γυναίκες.

«Δεν έχουμε ψευδαισθήσεις ότι θα υπάρξει πληθώρα ενδιαφέροντος, αλλά πρώτιστο για μας φέτος τουλάχιστον ήταν να δώσουμε τη δυνατότητα μέσω μιας νομοθεσίας να μπορούν και οι γυναίκες, εάν το επιθυμούν, να στρατευθούν. Και αυτό δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για την ισότητα των φύλων», πρόσθεσε.

Το ερώτημα για την παροχή κινήτρων

Ερωτηθείς αν θα υπάρξουν για το μέλλον κάποια κίνητρα για την κατάταξη γυναικών, ανέφερε ότι τα κίνητρα απασχόλησαν την κυβέρνηση όταν επεξεργαζόταν την πρόταση. Ωστόσο, σημείωσε ότι επικράτησε η άποψη πως η παροχή κινήτρων θα δημιουργούσε πιθανώς ζητήματα ισότητας μεταξύ των δύο φύλων από την αντίθετη πλευρά.

«Εάν για παράδειγμα αποφασίζαμε ότι για τις γυναίκες θα είχαν επίδομα 500 ευρώ το μήνα, ενώ για τους άνδρες προβλέπεται να είναι 150 ευρώ, την ίδια ώρα θα δημιουργείτο ακόμη μία ανισότητα», είπε.

Γι’ αυτό, όπως πρόσθεσε, κρίθηκε ότι «σε αυτό το στάδιο θα έπρεπε να το αφήσουμε έτσι απλοϊκό το νομοσχέδιο και να δούμε στην πορεία κατά πόσο μπορεί να υπάρξουν κάποιες αλλαγές, κάποιες τροποποιήσεις βελτίωσης αυτού του νομοσχεδίου».

Ο χρόνος της θητείας

Ο υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι η διάρκεια της θητείας για τις γυναίκες θα είναι από 6 έως 14 μήνες, με ελάχιστη υπηρεσία τους 6 μήνες για να θεωρείται ότι υπηρέτησαν. Οι ημερομηνίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, μετά τις οργανωτικές διεργασίες.

Όσον αφορά την εκπαίδευση των γυναικών, ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι θα είναι ίδια με εκείνη των ανδρών.

«Άλλωστε έχουν αποδείξει γυναίκες οι οποίες ήδη υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά επαγγελματικά, είτε ως ΣΥΟΠ είτε ως υπαξιωματικοί, είτε ως αξιωματικοί, ότι δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τους άνδρες συναδέλφους τους», σημείωσε.

Ο υπουργός Άμυνας είπε τέλος ότι το αίτημα κάθε γυναίκας για ένταξη στη μονάδα που επιθυμεί, θα γίνεται αποδεκτό.