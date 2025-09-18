Με ανακατάληψη βραχονησίδας ολοκληρώθηκε η έκτακτη άσκηση του ΓΕΕΘΑ - Εντυπωσιακές εικόνες
Η τελική φάση της έκτακτης άσκησης ετοιμότητας πραγματοποιήθηκε σε νήσο της περιοχής ευθύνης της ΑΣΔΕΝ.
Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου, η μεσαίας κλίμακας άσκηση ετοιμότητας, που διατάχθηκε αιφνιδιαστικά από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.
Η τελική φάση της άσκησης διεξήχθη σε νήσο της περιοχής ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) η οποία περιλάμβανε ανακατάληψη βραχονησίδος, με συμμετοχή τμημάτων της διακλαδικής δύναμης επιχειρήσεων που ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης.
Τη δραστηριότητα παρακολούθησε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο - Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη, τον Διοικητή ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή και τον Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγο Γεώργιο Μανουρά.