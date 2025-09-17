Εκτός ΚΥΣΕΑ το Πίρι Ρέις - Η επισήμανση Μητσοτάκη στη συνεδρίαση και το μήνυμα Δένδια

Δοκιμάζει τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο η Τουρκία λίγα 24ώρα πριν από το πιθανό νέο ελληνοτουρκικό ραντεβού κορυφής ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Σε μία νέα προκλητική κίνηση, από αυτές, που συνηθίζει εσχάτως, η τουρκική ηγεσία εξέδωσε μία απαράδεκτη και νομικά έωλη navteχ με την οποία ζητά την αποστρατικοποίηση 23 ελληνικών νησιών, ανάμεσα τους η Ρόδος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Κως και το Καστελλόριζο.

Την ίδια ώρα και όπως διεμήνυσε επισήμως το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω της εκπροσώπου τύπου του, «η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την πορεία του «Πίρι Ρέις», παραμένοντας σε ετοιμότητα και σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα», υπενθύμισε πως η Αθήνα έχει εκδώσει αντι – navtex ενώ προσέθεσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κίνηση του τουρκικού ωκεανογραφικού. Μάλιστα και στο φόντο της αιφνιδιαστικής διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας των Ενόπλων δυνάμεων σε θαλάσσια και χερσαία τμήματα σε Αιγαίο και Έβρο αντιστοίχως και η οποία αρχικώς συσχετίστηκε με την έξοδο του Πίρι Ρέις στο Αιγαίο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά την συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ διέψευσε ότι το θέμα του Πίρι Ρέις απησχόλησε την τακτική συνεδρίαση του οργάνου.

«Δείτε τη φωτογραφία με το Πίρι Ρέις...»

«Σηκώνεται πολύ θόρυβος. Η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι στον κύκλο των αιφνιδιαστικών ασκήσεων που γίνονται κάθε χρόνο. Το Πίρι Ρέις δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ. Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε σήμερα στο ΚΥΣΕΑ» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr, εντός της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατέστησαν απολύτως σαφές πως η σημερινή άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι πλήρως αποσυνδεδεμένη από την έξοδο του τουρκικού ωκεανογραφικού στο Αιγαίο σε μία χρονική συγκυρία, όπου τα επιτελεία του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου επιχειρούν να οριστικοποιήσουν τη νέα συνάντηση των δύο ηγετών, πιθανότατα την ερχόμενη Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Ερωτηθείς, πάντως, για την προοπτική του νέου ελληνοτουρκικού ραντεβού κορυφής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε την πάγια κυβερνητική θέση πως «ο διάλογος με την Τουρκία δεν σημαίνει ούτε κατ’ ελάχιστον υποχώρηση σε οτιδήποτε. Πιστεύουμε στο διάλογο, δεν υποχωρούμε, υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μία πολιτική, η οποία φαίνεται ότι αποδίδει».

