Στη Λήμνο την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ποιο είναι το πρόγραμμα του πρωθυπουργού κατά τη επίσκεψή του στο ακριτικό νησί.

Εικόνα από επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λήμνο το 2019 (φωτο: Eurokinissi)
Εικόνα από επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λήμνο το 2019 (φωτο: Eurokinissi)
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου θα μεταβεί στη Λήμνο.

Ο πρωθυπουργός το πρωί θα επισκεφθεί την Ατσική, το οινοποιείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λήμνου «Η Ένωση» και το Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου, ενώ στις 12.00 θα συναντηθεί με πολίτες στη Μύρινα.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη και τη δήμαρχο Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα.

