Ο «ήρωας του Αράχθου» έγινε Έλληνας με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη: «Το αξίζεις και με το παραπάνω»

Τον Γκόγκα Λεντιάν, τον «ήρωα του Αράχθου» που βούτηξε τον ποταμό για να σώσει τα δυο ανήλικα παιδιά, τίμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9) στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο άνδρας αλβανικής καταγωγής έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη ενώπιον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Δημήτρη Κάρναβου.

«Σε ευχαριστούμε για αυτά που έκανες, το αξίζεις και με το παραπάνω», τόνισε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά την ορκωμοσία.

«Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντα μου ως Έλληνας πολίτης», έγραφε το πιστοποιητικό πολιτογράφησης που έλαβε.

Μάλιστα, ο Γκόγκα Λεντιάν ήταν και καλεσμένος του Κώστα Τασούλα στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας τον Ιούλιο.

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Το χρονικό της τραγωδίας στον Άραχθο

Το συμβάν που είχε σοκάρει όλη την Ελλάδα εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 11 Ιουνίου όταν μία παρέα τεσσάρων παιδιών πήγαν στον ποταμό Άραχθο να κολυμπήσουν.

Πρώτος φέρεται να βούτηξε ο 12χρονος και ο 14χρονος, βλέποντας πως ο φίλος του πνιγόταν, αποφάσισε να βοηθήσει και έπεσε κι εκείνος στο νερό. Ο 14χρονος στην προσπάθεια να σώσει τον φίλο του, χτύπησε το κεφάλι του με αποτέλεσμα να χαθούν και τα δύο παιδιά μέσα στο νερό.

Άλλα δύο παιδιά έτρεξαν να ζητήσουν βοήθεια και στο σημείο έσπευσε ο Γκόγκα Λεβιάν, που χωρίς δεύτερη σκέψη βούτηξε στον ποταμό Άραχθο για να βγάλει έξω τα παιδιά.

Οι δύο ανήλικοι έμειναν κάτω από το νερό για 20 λεπτά ενώ χρειάστηκαν και άλλα 30 λεπτά περίπου για να ξεκινήσει η ΚΑΡΠΑ στο νοσοκομείο της Άρτας όπου οι γιατροί έδωσαν τεράστιο αγώνα για να τα επαναφέρουν στη ζωή.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Ρίου όπου νοσηλεύονταν στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση. Περίπου δύο μέρες μετά το τραγικό δυστύχημα και παρά τις τεράστιες προσπάθειες των γιατρών τα παιδιά είναι εγκεφαλικά νεκρά.