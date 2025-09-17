Μητσοτάκης: Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός όχι οι παράγοντες-Δεν συζητάμε με Τουρκία ζητήματα αφοπλισμού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε απόψε την πρώτη συνέντευξη μετά τις εξαγγελίες στην 89η ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για την πορεία της οικονομίας, τα εθνικά θέματα, καθώς και όλες τις πολιτικές εξελίξεις.

Ξεκινώντας ο πρωθυπουργός ανέφερε πως ο ίδιος υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κόστος ζωής. «Επέλεξα να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της ακρίβειας μέσα από μία γενναία, μόνιμη αύξηση των πραγματικών μισθών. Ήταν επιλογή να μειώσουμε τους φόρους για όλους και πολύ περισσότερο για τους νέους και όσους έχουν παιδιά», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Είχαμε στη διάθεσή μας να επιστρέψουμε στην κοινωνία ως μέρισμα ανάπτυξης περί τα 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ -στη συνέχεια μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το ποσό, διότι η αντιπολίτευση επιμένει να αυξάνει πολύ τον λογαριασμό, χωρίς να μας εξηγεί από πού θα τον πληρώσει. Η δική μας επιλογή ήταν να μειώσουμε τους φόρους για όλους, αλλά περισσότερο γι’ αυτούς που έχουν παιδιά και για τους νέους. Αυτό θα ισοδυναμεί, λοιπόν, από τον Ιανουάριο -και καταλαβαίνω γιατί οι πολίτες μπορεί να μην το έχουν αντιληφθεί ακόμα πλήρως, διότι θα δουν την επίπτωση των μέτρων αυτών στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου- με μία πραγματική αύξηση μισθού, δηλαδή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, μεγαλύτερη ανάλογα με το πόσα παιδιά έχεις, πολύ σημαντική αν έχεις από τρία παιδιά και πάνω», σημείωσε.

Για τον ΦΠΑ

Σε ερώτηση για τα περί μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε με αριθμούς: «Πρώτον, αυτή η μείωση του ΦΠΑ, αν υποθέταμε ότι πηγαίναμε από το 13% στο 6% στα βασικά τρόφιμα, ουσιαστικά θα εξουδετέρωνε όλες τις μειώσεις φόρων τις οποίες έχουμε εξαγγείλει, διότι προφανώς δεν μπορεί να κάνει κανείς και τα δύο. Και αν περνούσε όλη αυτή η μείωση, που έχω σοβαρή αμφιβολία αν θα περνούσε όλη η μείωση -η Τράπεζα της Ελλάδος μας λέει ότι μόνο το 20% της μείωσης θα περνούσε τελικά, στην τελική τιμή-, το όφελος θα ήταν περί τα 30 ευρώ το μήνα. Και να σας πω κάτι, η μείωση του ΦΠΑ ωφελεί και τους φτωχούς και τους πλούσιους. Και ωφελεί και κάποιους ακόμα: τους τουρίστες, οι οποίοι συνιστούν ένα μεγάλο κομμάτι της κατανάλωσης, ειδικά το καλοκαίρι. Εμείς λοιπόν, επιλέξαμε, από ένα οριζόντιο μέτρο γενικής στόχευσης για το οποίο έχω σοβαρές αμφιβολίες ότι θα περνούσε στην τελική τιμή, στοχευμένα μέτρα».

Για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «η χώρα πλήρωσε με χρεοκοπία και δεκαετή κρίση την εποχή εκείνη όπου ξοδεύαμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Συνολικά, για αρκετά χρόνια, το πολιτικό σύστημα δεν είχε αίσθηση των ορίων δαπανών. Δική μου ευθύνη είναι να μην επανέλθουμε ποτέ σε αυτές τις εποχές. Η Ελλάδα εξακολουθεί και σήμερα, παρότι τα μακροοικονομικά μας είναι εξαιρετικά υγιή, να έχει το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρώπη. Έχουμε, λοιπόν, μία υποχρέωση, όχι για εμάς, για τις επόμενες γενιές, για τα νέα παιδιά, αυτό το χρέος να το μειώσουμε. Και ο μόνος τρόπος για να το μειώσουμε είναι να παράγουμε σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτή είναι η δέσμευσή μας, όχι απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Και όσο είμαι πρωθυπουργός και με τιμούν οι Έλληνες πολίτες με την εμπιστοσύνη τους, δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημόσια οικονομικά, που να μας επαναφέρει σε εποχές μνημονίων και επιτήρησης».

Φωτο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI

Σε ερώτηση για τον «πατριωτικό φόρο» που έκανε λόγο πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρωθυπουργός απάντησε με αιχμή λέγοντας ότι «από "πατριωτικό φόρο" προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές... Λοιπόν, εμείς όποτε χρειάστηκε να φορολογήσουμε έκτακτα εταιρείες οι οποίες παρήγαγαν όντως, ως αποτέλεσμα της κρίσης, υπερκέρδη, το κάναμε. Το κάναμε στις εταιρείες ενέργειες και στηρίξαμε την κοινωνία. Το κάναμε για δύο χρόνια στα διυλιστήρια».

«Δεν είμαι εκτός κοινωνίας»

Για τις τιμές της ενέργειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι η κυβέρνηση έχει μια ενεργειακή πολιτική η οποία έχει ως μεσοπρόθεσμο στόχο να πέφτουν οι τιμές ενέργειας. «Πού υπάρχει πραγματικό πρόβλημα; Διότι εγώ, σας λέω, δεν είμαι εκτός κοινωνίας. Καταλαβαίνω ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά σας λέμε ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Και, επιμένω, οι πολίτες ακόμα αυτές τις αυξήσεις πραγματικών μισθών δεν τις έχουν δει. Οπότε καταλαβαίνω γιατί δυσανασχετούν».



Ακόμη, ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό παράθυρο για επιπλέον περιορισμούς στο Airbnb και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, όπου εντός αστικών κέντρων, - έφερε μάλιστα τον τόπο καταγωγής του, τα Χανιά - «φαίνεται να υπάρχει μεγάλη πίεση».

Στις «επιθέσεις» που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση για τον 13ο μισθό, απάντησε ότι όποιος το κάνει «θα πρέπει να μην δώσει τις φοροαπαλλαγές» που έκανε η κυβέρνηση. «Θέλουμε να δώσουμε 13ο μισθό σε 600.000 δημοσίους υπαλλήλους; Βεβαίως. Μπορεί να είναι μία επιλογή του ΠΑΣΟΚ, τότε όμως δεν θα βοηθήσει τον νέο, δεν θα βοηθήσει τον πολύτεκνο, δεν θα βοηθήσει τον τρίτεκνο, δεν θα μπορέσει να μειώσει…», απάντησε.



«Θα μπει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο ζύγι της κρίσης των πολιτών»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «ένα εξαιρετικά σύνθετο και πολυδαίδαλο και πολύπλοκο πρόβλημα, το οποίο όντως κληρονομήσαμε από το παρελθόν». Μίλησε για ευθύνη της κυβέρνησης να βάλει σε τάξη αυτόν τον οργανισμό. «Δεν τα καταφέραμε. Το είπαμε με μεγάλη ειλικρίνεια. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε να πάρουμε πολύ δραστικά μέτρα και να καταργήσουμε ουσιαστικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να τον "περάσουμε" στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων». Ανέφερε τις υποθέσεις που αυτή τη στιγμή εκδικάζονται από την ελληνική Δικαιοσύνη, πριν να ασχοληθεί η ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Σε μια υπόθεση εκτεταμένης διαφθοράς, όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι προφανές ότι θα εμπλέκονται στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε το μεγαλύτερο κόμμα, 4 στους 10 Έλληνες ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές. Αυτό, όμως, είναι άσχετο από το γεγονός ότι η δική μας ευθύνη ήταν η επίλυση του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και μέχρι στιγμής δεν τα έχουμε καταφέρει. Ανέλαβα ξεκάθαρα..».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ακόμη πως προς το παρόν 22 εκατομμύρια δεσμεύτηκαν στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ και υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται. «Ξεκινήσαμε προφανώς από τα "μεγάλα ψάρια". Και κατεβαίνουμε προς τα κάτω... Είχα πει και στις προηγούμενες εκλογές ότι όταν μια κυβέρνηση θέτει συνολικά το έργο της στην κρίση του ελληνικού λαού, μιλάμε για μια ζυγαριά. Θα υπάρχουν ζητήματα τα οποία τα έχει καλά η κυβέρνηση και ζητήματα στα οποία δεν τα έχει πάει καλά η κυβέρνηση. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σίγουρα μας χρεώνεται, δεν μας πιστώνεται. Και θα μπει και αυτό στο ζύγι της κρίσης των Ελλήνων πολιτών», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός αρνήθηκε την άποψη ότι η Κρήτη «πνίγηκε» από τις μεταναστευτικές ροές. «Είμαστε 30% κάτω σε σχέση με το πού ήμαστε πέρυσι. Γιατί; Εγώ βλέπω τις συνολικές ροές», είπε. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει «γραμμή Πλεύρη» αλλά γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης στο μεταναστευτικό. Σημείωσε ότι στάλθηκε ένα μήνυμα στους διακινητές με την αναστολή των διαδικασιών ασύλου για τρεις μήνες και άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο για παράταση του μέτρου Θα το αξιολογήσουμε... Δεν έχουμε πάρει απόφαση. Θα το αξιολογήσουμε στις αρχές Οκτωβρίου οπότε και λήγει αυτό το τρίμηνο το οποίο νομοθετήσαμε».

Σε ό,τι αφορά στην κατάσταση στη Γάζα ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο. Συντελείται μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή, δεν το λέω πρώτη φορά». Για την εν εξελίξει δικαστική έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι κάποια στιγμή θέλουμε να ξεκινήσει αυτή η δίκη, έτσι δεν είναι; Δηλαδή πώς θα αποδοθεί η δικαιοσύνη αν δεν γίνει αυτή η δίκη; Εγώ αυτό το οποίο ξέρω ότι μια ανάκριση διήρκησε δυόμισι χρόνια. Υπάρχουν αν δεν κάνω λάθος 36 κατηγορούμενοι. Άρα είναι σαφές ότι έχει γίνει μια δουλειά, έχουν εντοπιστεί κατηγορούμενοι. Δεν θέλω να παρέμβω στο έργο της δικαιοσύνης αλλά μου κάνει πολύ εντύπωση πως αυτοί οι οποίοι ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη ταυτόχρονα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην ξεκινήσει η δίκη».

Για ελληνοτουρκικά

Ο πρωθυπουργός έστειλε ένα μήνυμα ηρεμίας και ασφάλειας αναφορικά με τις κινήσεις της Τουρκίας αλλά και την άσκηση που έγινε σήμερα από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. «Οι ασκήσεις τις οποίες κάνουμε είναι όλες προγραμματισμένες ασκήσεις. Τις κάνουμε πάντα τέτοια εποχή μεταξύ 15 και 30 Σεπτεμβρίου» είπε και αναφορικά με το τουρκικό ερευνητικό «Ορούς Ρέις» ξεκαθάρισε πως «δεν έχουμε δει ακόμα κάποια κίνηση στο πεδίο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα». Αποκάλυψε ακόμη πως θα συναντηθεί με τον Ερντογάν παρά τα όσα αντίθετα ακούγονται το τελευταίο διάστημα με αφορμή τις ενέργειες της Άγκυρας.



Φωτο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως η Νέα Δημοκρατία επί των ημερών του «μεγάλωσε, εκσυγχρονίστηκε, διευρύνθηκε» και είναι «ένα ανοικτό κόμμα, το οποίο πρεσβεύει την οικονομική ελευθερία, τον υπεύθυνο πατριωτισμό, την κοινωνική ευαισθησία». Μιλώντας για την ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, απάντησε πως «θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά στις παραδοσιακές αξίες και αρχές του ιδρυτή μας, ο οποίος έφτιαξε μια μεγάλη παράταξη, στην οποία μπορούσαν κάλλιστα να συνυπάρχουνε στελέχη τα οποία είχανε διαφορετικές ιδεολογικές αναφορές». Δήλωσε ότι χαίρεται όταν με οποιοδήποτε στέλεχος, και ειδικά με στέλεχος το οποίο υπηρέτησε έναν άλλο χώρο με τον οποίον μπορεί να υπήρχαν διαφωνίες στο παρελθόν, επέλεξε να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία». Συμπλήρωσε ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος «προτάσσει αυτή τη στιγμή την πολιτική σταθερότητα και αναγνωρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που έχει πρόταση διακυβέρνησης».

Στις φήμες που λένε πως αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα αλλά δεν έχει αυτοδυναμία, ο τρόπος για να φύγει ο Μητσοτάκης είναι μια συνεργασία με πρωθυπουργό τρίτο πρόσωπο, απάντησε: «Με ρωτάτε τώρα τι μπορεί να γίνει σε 18- 20 μήνες από τώρα. Εγώ να σας πω όμως μια κουβέντα. Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες. Ο λαός ψηφίζει όχι μόνο κόμμα. Ψηφίζει και πρωθυπουργό. Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα θεωρώ πολύ σοβαρές… και ξέρετε, διασκεδάζω μερικές φορές διότι βλέπω την πολιτική κουζίνα, εντός εισαγωγικών, στην οποία όλοι μας, και εσείς, και εγώ, με τον τρόπο μας συμμετέχουμε, χίλιοι άνθρωποι πέριξ της πλατείας Κολωνακίου που συζητούμε διάφορα σενάρια, δε νομίζω ότι αυτά τα σενάρια ακουμπούν την κοινωνία. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει σήμερα την κοινωνία είναι μπορεί μια κυβέρνηση να βοηθήσει το νοικοκυριό με το νοίκι, με το ρεύμα, να αυξήσει κάπως τους μισθούς, το διαθέσιμο εισόδημα; Όλα τα υπόλοιπα είναι ενδιαφέροντα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, αλλά τελικά ο λαός θα κρίνει και δε θα κρίνει μόνο την άλλη μεριά, θα κρίνει και εμένα και το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι η καλύτερη απόδειξη του αν οι Έλληνες πολίτες θέλουν ή δε θέλουν να συνεχίσουμε να κυβερνάμε αυτή τη χώρα. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν ας τα αφήσουμε λίγο στην άκρη, γιατί δε νομίζω ότι ενδιαφέρουν τόσο πολύ τους τηλεθεατές μας».

«Καρφί» για το κόμμα Τσίπρα

Είπε ακόμη σέβεται και τιμά τον Νίκο Ανδρουλάκη. «Μπορεί να έγινε το ΠΑΣΟΚ αντιπολίτευση από καραμπόλα, αλλά είναι θεσμικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι είναι από τα κόμματα της Κεντροαριστεράς το μεγαλύτερο κόμμα και αυτός είναι θα έλεγα ο σημαντικότερος αντίπαλός μου, αλλά κι ένα κόμμα με το οποίο εγώ έχω προσπαθήσει και το έκανα και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να μπορώ τουλάχιστον να ρίξω κάποιες γέφυρες συνεννόησης σε ορισμένα ζητήματα στα οποία μπορούμε να βρούμε έναν κοινό βηματισμό. Παραδείγματος χάρη, το εθνικό απολυτήριο το οποίο ξέρω ότι απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες που έχουν σήμερα παιδιά στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Άρα εγώ θα επιδιώκω με αυτούς οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν τουλάχιστον ένα στοιχειώδη κώδικα επικοινωνίας. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε κάποια».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να κάνει νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, απάντησε: «Σήμερα είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρέπει να ρωτήσετε εμένα. Πρέπει να ρωτήσετε τους συντρόφους του γιατί εγώ βλέπω να σηκώνεται πολύ σκόνη. Δεν μου πέφτει λόγος εμένα αλλά δεν ξέρω, τι να πω, μπορεί να θυμίζει αθλητής που καίγεται στο ζέσταμα. Δεν ξέρω τι.., αλλά δεν με αφορά το θέμα».

Δείτε τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη: