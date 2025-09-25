Το φάουλ της Διαμαντουπούλου με Καρυστιανού και τα νέα «μαλλιά κουβάρια» στο ΠΑΣΟΚ

Τη μια ο Δούκας και το «βιολί» της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. Την άλλη ο Γερουλάνος με τη «βελόνα» των δημοσκοπήσεων. Τρίτωσε το κακό με την Άννα Διαμαντοπούλου και την αναφορά «μη γίνουμε Καρυστιανού».

Τι να πρωτομαζέψει ο έρμος ο Ανδρουλάκης; Κατηγορούν κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ τα ΜΜΕ «που είναι με το «δόκανο» στο χέρι». Συγγνώμη, σύντροφοι αλλά τα στελέχη σας κάνουν τις δηλώσεις. Τα ΜΜΕ απλώς τις αναπαράγουν. Άρα, ποιος φταίει;

Θα σταθώ στην περίπτωση της Άννας σήμερα λόγω του νέου θορύβου που προκάλεσε η προαναφερθείσα αναφορά της. Η Διαμαντοπούλου δεν είναι καμιά χθεσινή στην πολιτική. Είναι πολύπειρη και ξέρει τι λέει και επίσης συνομιλεί με τον Ανδρουλάκη, δεν είναι απέναντι. Βέβαια, το όνομα της Καρυστιανού ίσως να ήταν καλύτερο να μην το βάλει στο στόμα της ως πολιτικό επιχείρημα για τον προσανατολισμό που πιστεύει ότι θα πρέπει να έχει το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια μητέρα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη και ζητά την αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Αυτά δε ζητά και το ΠΑΣΟΚ; Άρα, ήταν φάουλ της, έστω κι αν δεν φάνηκε να έχει πρόθεση να την προσβάλει προσωπικά γιατί άλλωστε κάτι τέτοιο δεν συνάδει με την πολιτική τους κουλτούρα.

Εκείνο που ήθελε να περάσει ως μήνυμα η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να περιμένει πολιτικά οφέλη από το ακροατήριο των Τεμπών που είναι πιο ενεργό στο σκέλος των κινητοποιήσεων. Γι’ αυτό έφερε το παράδειγμα του περσινού χειμώνα που το ποτάμι της οργής «φούσκωσε» την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Και υπερασπίστηκε τη θεσμική εμπλοκή της Χαριλάου Τρικούπη στην υπόθεση. Εδώ που τα λέμε, δεν είναι άγνωστο ότι η Διαμαντοπούλου πιστεύει ότι η κρίσιμη μάζα για το ΠΑΣΟΚ είναι το κέντρο, οι πρώην του Κυριάκου και όχι οι πρώην ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο σημείο που δημιούργησε συνειρμούς ήταν σε σχέση με όσα είπε για το ρόλο της πολιτικής ισορροπίας και της πολιτικής ηρεμίας που θεωρεί ότι πρέπει να διαδραματίσει το ΠΑΣΟΚ. Σκέφτηκαν οι πιο πονηρεμένοι και οι αριστερόστροφοι στο Κίνημα ότι αυτά τα λόγια μεταφράζονται ως συγκυβέρνηση με τη ΝΔ για χάρη της σταθερότητας.

Άντε τώρα να τα ξεμπλέξει όλα αυτά ο Ανδρουλάκης, ο οποίος κρίνοντας από τις μέχρι τώρα αντιδράσεις του δε θέλει να ρίξει νερό στο μύλο της εσωστρέφειας. Ο Ανδρουλάκης πήρε χθες το λόγο στη Βουλή αλλά αναλώθηκε σε άλλα ζητήματα και για τα Τέμπη εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, εξαπολύοντας πυρά στην κυβέρνηση.

Έχει τη σημασία του ότι για τη Διαμαντοπούλου δεν υπήρξε ούτε διαρροή ούτε επίσημο σχόλιο...