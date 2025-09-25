Ο Ανδρουλάκης σηκώνει το γάντι: Αντί να συζητάμε για το πρόγραμμα, ανοίγει νέος κύκλος εσωστρέφειας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έπειτα από ένα μικρό διάστημα στο οποίο κράτησε χαμηλούς τόνους για τα όσα εξελίσσονται μέσα στο ΠΑΣΟΚ, σήκωσε το γάντι και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς το εσωτερικό του κόμματος του απαντώντας επί της ουσίας στις δηλώσεις Γερουλάνου, Διαμαντοπούλου και Γερουλάνου.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε χαρακτηριστικά: «το ότι δεν συζητάμε για τη ΔΕΘ όπου παρουσιάσαμε σε κάθε τομέα πρόταση αλλά για αυτά τα ζητήματα δείχνει πως κάποιες από τις δηλώσεις είναι προς τη λάθος κατεύθυνση» και πρόσθεσε:

«Αντί να γίνεται συζήτηση για όσα αφορούν την κοινωνία, τις θέσεις και το πρόγραμμα μας, ανοίγει ένας κύκλος εσωστρέφειας, οι δηλώσεις αυτές είναι προς τη λάθος κατεύθυνση». Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να φύγει η ΝΔ από την κυβέρνηση και για να γίνει αυτό, όπως είπε, θα πρέπει ο λαός να ενημερωθεί αναλυτικά και παντού για το πρόγραμμά του.

Για τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου η οποία είχε πει ότι «ευθύνη του ΠΑΣΟΚ είναι να μη γίνει Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου», ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε: «57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του, 57 οικογένειες θρηνούν. Πρέπει να έχουμε σεβασμό, οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν ότι ένα κόμμα προσπαθεί χωρίς να εργαλειοποιεί να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

«Δεν υπάρχει σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, όλα αυτά έχουν απαντηθεί» είπε επίσης ο κ. Ανδρουλάκης σχετικά με τα όσα έχει δηλώσει ο Χάρης Δούκας για τις μετεκλογικές συνεργασίες.

«Διπλωματική αποτυχία η ακύρωση της συνάντησης»

Μιλώντας για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για «ερασιτεχνισμούς και διπλωματική αποτυχία» υποστηρίζοντας πως «ο Ερντογάν πήγε στη Νέα Υόρκη και έκανε μία ακόμη παρέλαση προκλήσεων σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου για την οποία μίλησε για διχοτόμηση».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η Ελλάδα πρέπει να συζητά με την Τουρκία χωρίς «προπαγάνδα και αυταπάτες, γιατί τα «ήρεμα νερά» είναι προπαγάνδα. Η Τουρκία συνεχίζει στο δρόμο των προκλήσεων και των απειλών.

«Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πλυντήριο, για τα Τέμπη πλυντήριο, για τις υποκλοπές πλυντήριο» είπε ο κ. Ανδρουλάκης κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για a la carte παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. «Ο Πάνος Ρουτσί ζητά κάτει εύλογο, ας είμαστε μια ανθρώπινη κοινωνία και ας αφήσουμε τα παιχνίδια με τους θεσμούς» είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο οποίος σχολίασε αιχμηρά τις δηλώσεις της προέδρου του Αρείου Πάγου λέγοντας: «δουλειά του Αρείου Πάγου δεν είναι να κάνει πολιτικές τοποθετήσεις, ο καθένας με το ρόλο του».