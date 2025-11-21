ΠΑΣΟΚ: Ο Γερουλάνος «κούνησε» μόνος του τη βελόνα για μετά το συνέδριο και βλέπουμε...

Οι τελευταίε κινήσεις του Παύλου Γερουλάνου σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη ίσως συνιστούν σήμα κατευνασμού και εκτόνωσης ή μετάθεσης του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών με την ηγεσία για μετά τις εθνικές εκλογές.

Σε μία σημαντική μετατόπιση από μία θέση που είχε θεωρηθεί τελεσίγραφο προς το Νίκο Ανδρουλάκη προέβη χθες ο Παύλος Γερουλάνος. Πρόκειται για μία εξέλιξη που -σύμφωνα με όσα μετέφεραν στο flash.gr πρόσωπα που γνωρίζουν τις διεργασίες στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη- αποτελεί εν πρώτοις ένδειξη κατευνασμού και ενότητας στο δρόμο προς το συνέδριο του 2026, ενδεχομένως και ως τις εθνικές εκλογές.

Λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας των δύο μηνών που ο ίδιος είχε προσδιορίσει ως το διάστημα που θα πρέπει να «κουνηθεί η βελόνα των δημοσκοπήσεων», προκειμένου να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να δώσει έναν αγώνα με νικηφόρα προοπτική στις εκλογές, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος έδειξε να προσπερνάει το ορόσημο αυτό και να το μεταθέτει για αρκετά αργότερα... Σε χρόνο για μετά το συνέδριο, δηλαδή προς την άνοιξη του νέου έτους.

Με δεδομένο όμως ότι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ προσδιορίζεται να διεξαχθεί στα τέλη Μαρτίου, αυτό σημαίνει ότι θα απομένει περίπου ένας χρόνος ως τις εκλογές, τις οποίες ο πρωθυπουργός έχει τοποθετήσει για μετά το Πάσχα του 2027.

Ως εκ τούτου, με την αντίστροφη μέτρηση για τις κάλπες να έχει εκκινήσει εκείνη την περίοδο και το ΠΑΣΟΚ να εξέρχεται από ένα συνέδριο που θα επιδιώκει να στείλει μηνύματα συσπείρωσης και νίκης, θεωρητικά ουδείς θα επιθυμεί να ανοίξει νέα εσωκομματικά μέτωπα την ώρα της μάχης.

Εκτιμάται λοιπόν ως πολύ πιθανό τα σπαθιά να μπαίνουν στα θηκάρια μέχρι νεωτέρας και ο τελικός λογαριασμός, το ταμείο ή το ξεκαθάρισμα ανάμεσα στην ηγεσία, τον κ. Γερουλάνο και όλους όσοι θα έβλεπαν τον εαυτό τους στη θέση του κ. Ανδρουλάκη να παραπέμπεται για μετά τις εκλογές, σε συνάρτηση φυσικά με το εκλογικό αποτέλεσμα.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας χθες στον Real Fm ο Παύλος Γερουλάνος είπε ερωτηθείς αναφορικά με το τελεσίγραφο των δύο μηνών για τη βελόνα: «Εχει μπει το νερό στο αυλάκι με το συνέδριο, πράγμα εξαιρετικά σημαντικό και προτεραιότητα είναι να γίνει ένα συνέδριο ουσιαστικό που θα αντιμετωπίσει τα πολιτικά θέματα που εκ των πραγμάτων θα βρούμε μπροστά μας αλλά και θα δημιουργήσει τα ανοίγματα που πρέπει προς την κοινωνία, ώστε το ΠΑΣΟΚ να αρχίσει να βλέπει καλύτερα νούμερα στις δημοσκοπήσεις». Και συνέχισε: «Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει την ανατροπή και να ανοίξει εκεί όπου ο πολίτης μπορεί να πάρει αποφάσεις. Γι’ αυτό και έκανα κάποιες προτάσεις για το πώς μπορεί να λειτουργεί το κόμμα ώστε η συμμετοχή του πολίτη να είναι πολύ πιο ενεργή και το κόμμα να ακούει τις απόψεις και τα κελεύσματα της κοινωνίας».

Υπενθυμίζεται ότι το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, λίγες ημέρες μετά την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε υποστηρίξει κατά τη διάρκεια κομματικής εκδήλωσης στην Αριδαία ότι δεν υπάρχει πολύς χρόνος και «αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές».

Αποστάσεις από«προοδευτικά μέτωπα» και Δούκα

Ενδιαφέρον για τις εσωτερικές ισορροπίες στην Χαριλάου Τρικούπη και τις προσεγγίσεις που κάνουν τα κορυφαία στελέχη στο θέμα των συνεργασιών είχε εξαλλου η έμμεση αναφορά του για το μέτωπο των προοδευτικών αυτοδιοικητικών δυνάμεων που συγκρότησε στην ΚΕΔΕ ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας με μια ιδιαίτερα αξιοσημείωτη καταγραφή, αφού λίγο έλειψε το ψήφισμα να πλειοψηφίσει (δεν τα κατάφερε για μόλις 3 ψήφους).

Ο κ. Γερουλάνος δεν έδειξε να δίνει βαρύτητα στην εν λόγω πρωτοβουλία ως μια κίνηση που θα μπορούσε και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο να σηματοδοτήσει κάτι εξίσου ελπιδοφόρο απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. «Όπως και εγώ και ο κ. Δούκας έχουμε συνεργαστεί με κόμματα της αντιπολίτευσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν είμαι σίγουρος όμως ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ λένε τα ίδια πράγματα για την Αυτοδιοίκηση διότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την εξουσία, πέρασε νομοσχέδια χειραγώγησης και όχι χειραφέτησης», σημείωσε, ενω απαντώντας σε ερώτηση σε σχέση με την πρόταση Φάμελλου για ενιαίο ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων στις επόμενες εκλογές ξεκαθάρισε ότι «οι συνεργασίες δεν γίνονται απέναντι σε πράγματα αλλά υπέρ πραγμάτων», δείχνοντας με τη σειρά του την προτίμησή του στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. «Η δική μας δουλειά είναι να μιλήσουμε στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που δεν πάνε στην κάλπη και να πείσουμε όσο περισσότερους πολίτες γίνεται για το πρόγραμμά μας», κατέληξε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στην εβδομάδα τόσο η Άννα Διαμαντοπούλου όσο και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος παλαιότερα είχε απόψεις κοντά σε εκείνες του κ. Δούκα και είχε μάλιστα συνάψει προεκλογική συμμαχία μαζί του, πήραν θέση υπέρ της αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ και ανοίγματος απευθείας στην κοινωνική βάση και ενάντια σε οργανωμένο διάλογο προεκλογικά με ηγεσίες κομμάτων και τον υπό ίδρυση φορέα του Αλέξη Τσίπρα.

Την Κυριακή το ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί στην Πάτρα την 8η Περιφερειακή του Συνδιάσκεψη όπου θα μιλήσουν ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ στους ομιλητές θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης