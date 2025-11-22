Πάνω από 122.000 μέλη στις κάλπες της ΝΔ - Ισχυρό μήνυμα πριν το Συνέδριο και τις εκλογές του 2027

Δεν κρύβουν την ικανοποίηση τους στη Νέα Δημοκρατία, καθώς οι εγγραφές μελών για τη συμμετοχή στις αυριανές εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων εν όψει του τακτικού συνεδρίου του κόμματος, αλλά και πρόεδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ υπερέβησαν τις προσδοκίες των επιτελών της Πειραιώς.

Όπως ενημερώνουν κομματικά στελέχη, τα μέλη, που θα συμμετάσχουν στην αυριανή διαδικασία φθάνουν τα 122.546, αριθμός μεγαλύτερος του αντίστοιχου στη διαδικασία του 2021, σε μία συγκυρία, πάντως πολύ πιο ευνοική για το κυβερνών κόμμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές μεταξύ των γαλάζιων μελών, περιλαμβάνονται και πολλοί εγγεγραμμένοι για πρώτη φορά, κάτι, που, όπως τονίζουν έμπειροι κομματικοί παράγοντες, πιστοποιεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα με την ισχυρότερη βάση ενεργών μελών όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών κομμάτων, αλλά -αναλογικά- και όλων των ευρωπαϊκών κεντροδεξιών κομμάτων.

Από την Πειραιώς σημειώνουν ότι «η αύξηση του αριθμού των ενεργών μελών μας αποδεικνύει για μια ακόμη φορά πόσο ισχυρές είναι οι ρίζες της Παράταξης στην κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα με πλατιά λαϊκή βάση που συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες μας. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις εκλογές είναι αυτοί που όχι μόνο μεταδίδουν το μήνυμα του κόμματος, αλλά το συνδιαμορφώνουν ενεργά. Αυτή είναι και η καλύτερη απόδειξη για τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας».

Πρώτος σταθμό πριν το Συνέδριο

Έτερος υψηλόβαθμος κομματικός παράγοντας σημειώνει με νόημα πως οι εσωκομματικές εκλογές, που αποτελούν τον πρώτο σταθμό στην πορεία προς το εκλογικό Συνέδριο της ερχόμενης Άνοιξης πραγματοποιούνται σε μία πολύ κρίσιμη συγκυρία, δηλαδή λίγο πριν μπούμε στον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές του 2027.

Το ίδιο πρόσωπο τονίζει, δε, ότι τα στελέχη, που θα εκλεγούν στις αυριανές κάλπες θα είναι και εκείνα που θα σηκώσουν το βάρος των εθνικών εκλογών σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών. Δηλωτικό του ζωηρού ενδιαφέροντος για τις αυριανές αρχαιρεσίες είναι πως περί τα 7.200 μέλη εκδήλωσαν ενδιαφέρον για μία από τις 3.500 κομματικές θέσεις ( πρόεδροι ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, μέλη Συμβουλίων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, σύνεδροι ). Επίσης, εκτιμάται ότι το ποσοστό ανανέωσης των μελών των προεδρείων των οργανώσεων του κόμματος αναμένεται να ξεπεράσει το 60%.

Μάλιστα, στις 1.200 κάλπες που θα στηθούν αύριο σε 233 σημεία της επικράτειας, είτε ηλεκτρονικά, πάνω από το 50% των μελών ανήκουν στην πλέον δυναμική ηλικιακή ομάδα των 25-54 ετών, ενώ το 42% των μελών είναι γυναίκες. Ακολούθως, το 48% εργάζεται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, το 27% είναι έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι στον πρωτογενή τομέα και το 25% είναι συνταξιούχοι.

Την Κυριακή τα αποτελέσματα

Μάλιστα, η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά την αυριανή ημέρα εκτός από κάποιες, λίγες, οργανώσεις όπου υπάρχουν περισσότερες των δύο υποψηφιοτήτων και ενδεχομένως θα χρειαστεί δεύτερος γύρος την ερχόμενη Κυριακή. Αρμόδιο κομματικό στέλεχος υπενθυμίζει, εξάλλου, ότι έως την πραγματοποίηση του τακτικού Συνεδρίου του κόμματος την ερχόμενη Άνοιξη θα έχουν διοργανωθεί και Προσυνέδρια σε όλη τη χώρα, κάτι, που, όπως λέγεται, θα συμβάλλει στην αύξηση της συσπείρωσης, ενώ αναμένεται να φέρει εγγύτερα την κοινωνία με το κυβερνών κόμμα εν όψει του επερχόμενου κρίσιμου εκλογικού οροσήμου.

Από την Πειραιώς, εξάλλου, επικαλούνται την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά την τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, όπου μεταξύ άλλων είχε υπογραμμίσει ότι «στις μάχες, που έρχονται δεν περισσεύει κανείς. Αναμετρήσεις όπου, όπως πάντα, θα πρωταγωνιστείτε εσείς, τα στελέχη μας και τα μέλη μας, παλιοί συναγωνιστές δίπλα σε νέους φίλους. Η εκστρατεία για την επόμενη εκλογική νίκη ξεκινά τώρα. Για μια νίκη καθαρή, η οποία θα δώσει στον τόπο ασφάλεια και σιγουριά και στον πολίτη ελπίδα και προοπτική. Μία νίκη, που θα τη φέρετε και πάλι εσείς, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, που κρατάτε πάντοτε και παντού ζωντανή τη φλόγα του πυρσού. Θα είμαι μαζί σας στην πρώτη γραμμή».