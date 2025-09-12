Auto Thessaloniki 2025: Ρεκόρ επισκεψιμότητας από το πρώτο Σαββατοκύριακο

Χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι κατέκλυσαν το Περίπτερο 13 της ΔΕΘ από το πρώτο Σαββατοκύριακο, δημιουργώντας ατμόσφαιρα ενθουσιασμού. Οι λάτρεις της αυτοκίνησης δεν έχασαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα τελευταία μοντέλα που εξελίσσουν κορυφαίοι κατασκευαστές, αλλά και να ενημερωθούν για όλες τις νέες εξελίξεις.

Παρουσίες που ξεχωρίζουν

Η Auto Thessaloniki 2025 φιλοξενεί εντυπωσιακές πρεμιέρες και τα πιο πρόσφατα μοντέλα από κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες. Ανάμεσά τους: BYD, CHERY, CITROEN, DACIA, DFSK, DONGFENG, DS AUTOMOBILES, FORD, FOTON, GEELY, JAECOO, KGM, MAXUS, MAZDA, MERCEDES–BENZ, MG, NISSAN, OMODA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SMART, SKODA, XEV, ZEEKR. Η ΕΚΟ δίνει επίσης δυναμικό «παρών» ως Χρυσός Χορηγός της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος παρουσιάζει το νέο εγχείρημα ECOSHIFT, επικεντρώνοντας σε λύσεις βιώσιμης κινητικότητας και νέες τεχνολογίες, ο Όμιλος Σφακιανάκη συμμετέχει με τις εταιρείες Executive Lease και Enterprise Rent-A-Car, ενώ παρούσα είναι και η Instacar.

Στα εγκαίνια της Auto Thessaloniki 2025, ο Αν. Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπογράμμισε τη σημασία της διοργάνωσης, αναφέροντας: «Υπάρχουν πολλά νέα μοντέλα και αρκετές πανελλαδικές παρουσιάσεις. Είμαι σίγουρος ότι το κοινό θα αγκαλιάσει την Έκθεση η οποία είναι η καλύτερη που υπήρξε στο πλαίσιο της ΔΕΘ». Στα εγκαίνια παρευρέθηκε επίσης ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής. Επίσης στην Auto Thessaloniki, το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Θάνος Πλεύρης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Χάρης Θεοχάρης, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Νίκος Χαρδαλιάς και ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος.

