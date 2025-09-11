Κουτσούμπας από τη ΔΕΘ: «Η πολιτική της κυβέρνησης θέλει ανατροπή, όχι rebranding»

Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το βήμα της ΔΕΘ ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατηγορώντας τον για «παροχές και μεταρρυθμίσεις κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των επιχειρηματικών ομίλων» και για «ψεύτικες προσδοκίες» προς τον λαό.



Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε τις κυβερνητικές εξαγγελίες «επενδυτικά κίνητρα για το μεγάλο κεφάλαιο» που μεταφράζονται σε «νέες θυσίες και χτύπημα δικαιωμάτων», με πιο εμβληματικό παράδειγμα -όπως είπε- το νομοσχέδιο για την καθιέρωση 13ωρης εργασίας.

«Θηριώδης φοροληστεία»

Στο πεδίο της οικονομίας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στηρίζεται στη «θηριώδη φοροληστεία» και σε άδικους έμμεσους φόρους, ενώ οι όποιες φοροελαφρύνσεις έχουν ήδη «προεισπραχθεί δύο και τρεις φορές».

«Το 95% των φορολογικών εσόδων προέρχεται από τα λαϊκά στρώματα, ενώ το μεγάλο κεφάλαιο απολαμβάνει φοροασυλία», σημείωσε. Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ επανέφερε προτάσεις του κόμματος για κατάργηση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και καύσιμα, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ.

Αντίθετος στο Εθνικό Απολυτήριο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις μεταρρυθμίσεις σε Υγεία και Παιδεία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εμπορευματοποιεί το δημόσιο σύστημα υγείας και ανοίγει διάπλατα τον δρόμο στον ιδιωτικό τομέα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές στη Θεσσαλονίκη και την είσοδο ιδιωτικών εταιρειών στα νοσοκομεία. «Ο ασθενής θα πληρώνει ξανά και ξανά», είπε, ζητώντας αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας.



Για την εκπαίδευση, απέρριψε το σχέδιο για το «Εθνικό απολυτήριο» και την Τράπεζα Θεμάτων, κάνοντας λόγο για «αντιπαιδαγωγικό ταξικό έκτρωμα» που ευνοεί την παραπαιδεία και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

«Τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν επιβεβαιώνονται από τα μονοπώλια»

Ο κ. Κουτσούμπας κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «πανηγυρισμούς περί κυριαρχικών δικαιωμάτων» επειδή αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες διεκδικούν υποθαλάσσια κοιτάσματα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, τονίζοντας ότι «τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν επιβεβαιώνονται από τα μονοπώλια».



Εξαπέλυσε δριμεία κριτική για την εξωτερική πολιτική, αναφερόμενος στην εμπλοκή της Ελλάδας στους ΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και στην αποστολή όπλων στην Ουκρανία, ενώ επανέφερε το αίτημα για άμεση αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967.



Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αδιαφορία απέναντι στις ανάγκες σε αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά και αντιπυρικά έργα, για ρύπανση στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης και για καθυστερήσεις στα έργα του μετρό και τις συγκοινωνίες.



Κλείνοντας, ο γ.γ. του ΚΚΕ κάλεσε τον λαό να μην περιμένει λύσεις από «δήθεν εναλλακτικές» και να δώσει μαζική απάντηση μέσα από το εργατικό κίνημα και τις κινητοποιήσεις, ενόψει και της πανεργατικής απεργίας της 1ης Οκτωβρίου. «Αυτή η πολιτική δεν παίρνει από rebranding. Θέλει μόνο ανατροπή και ριζική αλλαγή», κατέληξε.