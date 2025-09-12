Φάμελλος: Εσωκομματικές ισορροπίες τρόμου με Τσίπρα - Προετοιμασμένος, αρνήθηκε το «θερμό επεισόδιο»

Αναίμακτα» πέρασε για τον Σωκράτη Φάμελλο η ασφυκτική πίεση που δέχθηκε σχετικά με τα σενάρια για το μέλλον του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε πολύ καλά προετοιμασμένος, αποφεύγοντας να ανοίξει ένα αχρείαστο μέτωπο στην Κουμουνδούρου.

Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για μια ξεκάθαρη ήττα των τελευταίων «σταγονιδιών του κασσελακισμού» εντός του κόμματος, που του ζητούσαν να προχωρήσει σε σύγκρουση με τον πρώην πρωθυπουργό, προκειμένου να βρουν πολιτικό «σωσίβιο» για τον εαυτό τους.

Ισορροπώντας σε «σχοινί»

Δεν είναι κρυφό πως ολόκληρος ο «πλανήτης» της πάλαι ποτέ «Κυβερνώσας Αριστεράς», περιστρέφεται γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, περιμένοντας τις επόμενες κινήσεις του.

Παρά το «σφυροκόπημα» που δέχθηκε από τους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Σωκράτης Φάμελλος κατάφερε με επιτυχία να ισορροπήσει σε «τεντωμένο σχοινί».

Ούτε «άδειασε», ούτε και «προκάλεσε» τον Αλέξη Τσίπρα, αποσοβώντας ένα «θερμό» εσωκομματικό επεισόδιο. Παράλληλα, όμως, υπερασπίστηκε το κόμμα του, τον εαυτό του και τον του θεσμικό του ρόλο, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Διότι δεν είχε να αντιμετωπίσει μια πραγματική κατάσταση, αλλά σενάρια επί σεναρίων που σχετίζονται με το πολιτικό μέλλον του πρώην πρωθυπουργού και φυσικού ηγέτη της όλης παράταξης. Και τα κατάφερε με επιτυχία, γεγονός που ικανοποίησε πλήρως τα κορυφαία στελέχη του κόμματος.

Ήττα των «σταγονιδίων»

Όλα τα παραπάνω δεν θα πρέπει να θεωρούνται ούτε εύκολα, ούτε και δεδομένα. Διότι στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου υπήρχαν πρόσωπα, τα οποία είχαν ταυτιστεί με την προηγούμενη ηγεσία και τα οποία εισηγούνταν στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει σε ρήξη με τον κ. Τσίπρα.

Ο λόγος που ζητούσαν κάτι τέτοιο -χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα- είναι απλός. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν όντως υπάρξει επόμενη ημέρα με μια κίνηση της οποίας θα ηγηθεί ο πρώην πρωθυπουργός, δεν θα έχουν σε καμία περίπτωση ρόλο σε αυτή. Οι προτροπές τους έπεσαν στο κενό. «Νίκησαν» όσοι προκρίνουν την ενότητα – ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ρόλο στην επόμενη μέρα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, φρόντισε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι το κόμμα του πρέπει και μπορεί να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της νέας εποχής της ευρύτερης Κεντροαριστεράς.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, σημείωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ φιλοδοξεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην επόμενη ημέρα της παράταξης, αναγνωρίζοντας ότι χρειάζεται ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασιών.